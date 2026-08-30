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Penzija od 50.000 dinara u Srbiji pokriva osnovne mesečne račune i hranu, ali za lagodniju jesen života, povremena putovanja ili pomoć unucima, mnogi penzioneri odlučuju da ponovo aktiviraju svoje radne navike. Zaraditi dodatnih 20.000 dinara mesečno danas je izuzetno realan cilj na domaćem tržištu, jer toliki prihod zahteva angažovanje od svega nekoliko sati nedeljno, bez teškog fizičkog napora i stresa.

Poslodavcima su penzioneri izuzetno privlačni radnici zbog odgovornosti, tačnosti i ogromnog životnog iskustva. Korisnici starosne penzije mogu legalno da rade po ugovoru o radu ili ugovoru o delu, a da pritom ne izgube pravo na svoju redovnu penziju.

Održavanje zgrada (Posao u komšiluku)

Profesionalni upravnici zgrada su u stalnoj potrazi za osobama koje će održavati higijenu u stambenim objektima. Obrisati hodnike, prebrisati gelendere i pomesti ulaz u zgradu zahteva oko dva sata posla nedeljno po jednom ulazu. Naknada za čišćenje jedne prosečne zgrade kreće se od 6.000 do 8.000 dinara mesečno. Ukoliko preuzmete održavanje samo tri zgrade u svom neposrednom komšiluku, lako ćete premašiti cilj od 20.000 dinara.

"Baka servis" i povremeno čuvanje dece

Mladim zaposlenim roditeljima često nije potrebna dadilja na osam sati, već osoba od poverenja koja će preuzeti dete iz vrtića ili mlađeg školarca iz produženog boravka oko 15 časova i provesti sa njim dva do tri sata dok roditelji ne dođu s posla. Ovaj angažman, koji uključuje podgrevanje ručka, šetnju po parku ili igranje kod kuće, naplaćuje se po satu ili na mesečnom nivou. Tri ovakva popodneva nedeljno garantuju dodatnu zaradu, a rad sa decom pruža posebnu vrstu dinamike i radosti.

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Portirski poslovi i obezbeđenje objekata

Za penzionere koji su navikli na noćne smene ili im ne smeta miran rad vikendom, poslovi portira u firmama, na gradilištima ili u stambenim kompleksima su odličan izbor. Posao se uglavnom svodi na sedenje u portirnici, nadzor monitora, upisivanje posetilaca i povremeni obilazak objekta. S obzirom na to da su dnevnice za ovakve poslove od 2.000 do 3.000 dinara, biće vam dovoljno sedam do deset radnih dana u mesecu da ostvarite planiranih 20.000 dinara.

Kućni majstor za sitne popravke

Ukoliko imate "zlatne ruke" i pun alat u garaži, vaše veštine na današnjem tržištu vrede pravo bogatstvo. Mlađe generacije često ne umeju ili nemaju vremena da zamene slavinu, poprave utičnicu, promene bravu ili sklope tek kupljen nameštaj. Izlazak na teren i najsitnija popravka danas se naplaćuju od 2.000 do 4.000 dinara. Pet do osam ovakvih sitnih intervencija mesečno donosi čistih 20.000 dinara, a preporuke zadovoljnih komšija brzo će vam obezbediti stalan posao.

Laki kurirski poslovi

Za penzionere koji vole da voze i poseduju sopstveni automobil, lokalne firme, apoteke, cvećare i zubotehničke laboratorije često nude poslove raznošenja lakih paketa na pola radnog vremena. Ovo nije klasičan, stresan kurirski posao sa stotinu adresa dnevno, već plansko prevoženje dokumentacije ili sitne robe na nekoliko lokacija u gradu, često uz pokrivene troškove goriva.