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Državni inspektorat pojačao je kontrole u prodavnicama, a rezultati više od 5.000 nadzora otkrili su veliki broj nepravilnosti. Inspektori su, između ostalog, pronašli proizvode koji su se prodavali po ceni višoj od propisane najviše cene, ali i brojne slučajeve u kojima kupci nisu bili jasno obavešteni o ograničenim cenama.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske od 7. februara 2025. do 21. avgusta 2026. godine sprovela je ukupno 5.312 kontrola u sektoru maloprodaje. Pritom su u 1.327 kontrola utvrđene povrede Vladine Odluke o direktnim merama kontrole cena određenih proizvoda i kategorija proizvoda u maloprodaji.

Posebno veliki broj nepravilnosti odnosio se na označavanje proizvoda. Za čak 4.905 artikala trgovci nisu istakli propisanu vizuelnu oznaku kojom se potrošačima daje do znanja da je reč o proizvodima sa kontrolisanom najvišom cenom.

Još ozbiljniji problem inspektori su pronašli kod 461 artikla. Ti proizvodi prodavali su se po ceni višoj od najviše dozvoljene, odnosno suprotno Vladinoj odluci.

Pronašli i više od hiljadu kategorija bez propisane cene

Kontrole su pokazale i da za 1.045 kategorija proizvoda trgovci nisu odredili cenu do najviše dozvoljene granice, iako su te proizvode imali u ponudi.

Utvrđeno je i 369 prekršaja povezanih sa plakatima na kojima mora biti istaknut spisak proizvoda sa ograničenim cenama. Nepravilnosti su se odnosile i na obavezu obezbeđivanja posebnog dela prodavnice za prodaju tih proizvoda u trgovinama većim od 400 kvadratnih metara.

Dodatne cene takođe nisu uvek bile jasno navedene. Inspektori su utvrdili da u 212 prodavnica nisu bile istaknute dodatne cene za ukupno 2.043 kontrolisana proizvoda.

Problemi nisu pronađeni samo u fizičkim prodavnicama. Inspekcija je utvrdila da 14 trgovaca iz kategorija supermarketa, hipermarketa, diskontnih prodavnica i "Cash&Carry“ prodavnica nije ispunilo sve propisane obaveze u vezi sa objavljivanjem cenovnika na svojim internet stranicama.

Pojedini inspekcijski postupci još uvek traju, a iz Državnog inspektorata poručuju da će za utvrđene prekršaje biti preduzete propisane prekršajne mere.