Slušaj vest

Britanska influenserka Mel Rozelin podelila je na TikToku svoje iskustvo sa letovanja u Crnoj Gori i izazvala veliku pažnju tvrdnjama da joj je boravak u toj zemlji bio izuzetno neprijatan. Kako je navela, imala je problema sa prevozom i lokalcima.

Rozelin je rekla da joj je Crna Gora bila jedno od najgorih iskustava koje je imala tokom putovanja po Evropi, iako je, kako ističe, samu zemlju i njenu prirodu smatrala veoma lepom.

U videu koji je objavila nakon povratka sa odmora, influenserka je iznela niz zamerki na račun svog boravka u Crnoj Gori.

Posebno je istakla odnos prema njoj i njenoj sestri, tvrdeći da su ih pojedini ljudi ignorisali i odbijali da ih usluže.

Kako je rekla, smatra da je tokom boravka doživela otvoreni rasizam i da je stekla utisak da lokalno stanovništvo nije naročito naklonjeno turistima, posebno turistima crne puti.

Ipak, naglasila je da govori isključivo o svom iskustvu i da ne tvrdi da će svi posetioci Crne Gore doživeti isto.

Zamerke i na prevoz

Posebno se osvrnula na javni prevoz. Prema njenim rečima, autobusi kojima je trebalo da putuju kasnili su ili se uopšte nisu pojavljivali.

Kao primer je navela put od Budve do Kotora, kada su, kako tvrdi, čekale autobus oko sat i 20 minuta, ali on na kraju nije došao.

Foto: Shutterstock

Probleme je, prema njenim rečima, imala i sa pojedinim muškarcima. Navela je da su joj trubili iz automobila, snimali nju i sestru bez njihovog pristanka, a da ih je jedan muškarac čak pratio sa plaže.

Zbog svega toga, Rozelin je poručila da se u Crnu Goru lično ne bi vraćala i da je ne bi preporučila drugima.

Nekoliko dana kasnije objavila još jedan video

Međutim, influenserka se na ovoj temi nije zaustavila. Samo nekoliko dana kasnije objavila je još jedan video u kojem je ponovo govorila o svom iskustvu.

Ovoga puta je istakla da joj je čudno što na društvenim mrežama uglavnom nailazi na pozitivne utiske o Crnoj Gori, dok joj je, kako tvrdi, veliki broj ljudi rekao da je imao slična negativna iskustva.

Rozelin je ipak priznala da smatra da je Crna Gora prelepa zemlja i da su joj se dopali priroda i istorija. Dodala je da je ranije posećivala i druge balkanske zemlje, među kojima su Grčka, Hrvatska, Slovenija i Albanija, i da o tim putovanjima ima uglavnom pozitivne utiske.

Na kraju je ponovila da njeni snimci predstavljaju samo njeno lično iskustvo i da ne želi da ljudima govori da ne posećuju Crnu Goru, već da sami procene da li žele da je posete.