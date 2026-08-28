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Narodna nošnja koja je decenijama stajala u ormanu ili na tavanu možda nije samo porodična uspomena. U zavisnosti od starosti, porekla, očuvanosti i načina izrade, pojedini primerci mogu imati značajnu kolekcionarsku vrednost i prodavati se za nekoliko stotina evra.

Cena stare narodne nošnje u Srbiji može značajno da varira. Pojedinačni delovi, poput pojaseva, marama i drugih dodataka, mogu se prodavati za nekoliko hiljada dinara, dok se kompletne stare nošnje mogu nuditi za oko 200 do 300 evra, pa i više.

Na tržištu se, recimo, stari srpski muški pojas može ponuditi za oko 4.100 dinara, dok kompletna i dobro očuvana nošnja može dostići nekoliko stotina evra. Kod posebno retkih primeraka cena može biti i znatno viša.

Ipak, nije svaka stara nošnja automatski vredna velikog novca. Najviše se gledaju autentičnost, poreklo, starost, očuvanost i broj originalnih delova.

Od čega zavisi cena?

Jedan od najvažnijih podataka jeste poreklo nošnje. Ako se zna iz kog kraja, sela ili oblasti potiče, kao i ko ju je nosio, lakše je utvrditi njenu istorijsku i kolekcionarsku vrednost. Važna je i očuvanost materijala. Dobro sačuvane boje, originalan tekstil i očuvan vez mogu značajno povećati interesovanje kupaca. Oštećenja, nedostajući delovi i naknadne prepravke, s druge strane, mogu smanjiti cenu.

Posebnu pažnju privlače ručni vez, svila, srebrni ukrasi i karakteristični detalji određenog kraja. Što je predmet ređi i teže ga je pronaći na tržištu, to potencijalno može biti zanimljiviji kolekcionarima.

Kompletna nošnja vredi više od pojedinačnih delova

Veliku razliku može da napravi i to da li se prodaje samo jedan deo ili komplet. Kompletna autentična nošnja sa originalnim košuljama, jelekom, pojasom, suknjom ili drugim pripadajućim delovima može vredeti znatno više nego kada se isti predmeti prodaju pojedinačno.

Zato vlasnici starih nošnji ne bi trebalo da ih rastavljaju ili bacaju delove za koje smatraju da nisu važni. Čak i naizgled običan dodatak može biti bitan za utvrđivanje porekla i kompletnosti.

Stara nošnja nije isto što i nova folklorna nošnja

Treba razlikovati autentične stare nošnje od kompleta koji se danas izrađuju za folklorne ansamble i nastupe. Nova muška šumadijska nošnja, na primer, može koštati oko 43.000 do 53.000 dinara, u zavisnosti od modela i broja delova. To je cena izrade novog kompleta i ne treba je poistovećivati sa kolekcionarskom vrednošću originalne stare nošnje.

Kod stare nošnje cena se formira na osnovu njene istorije, retkosti i stanja, a ne samo prema tome koliko bi koštalo da se danas napravi sličan komplet.

Imate staru nošnju? Nemojte je prodavati napamet

Mnoge porodice imaju stare nošnje koje su nasledile od roditelja, baka i dedova, ali često ne znaju koliko su stare niti koliko mogu da vrede. Pre prodaje trebalo bi fotografisati sve delove, sačuvati podatke o poreklu i proveriti da li postoje originalni ukrasi, vez ili drugi karakteristični elementi.

Ako je nošnja veoma stara i dobro očuvana, korisno je potražiti procenu osobe koja poznaje etnografske predmete i kolekcionarstvo. Jer ono što na prvi pogled izgleda kao obična stara garderoba može zapravo biti vredan deo srpske kulturne baštine i predmet za koji će kolekcionar biti spreman da izdvoji nekoliko stotina evra, a za retke primerke i znatno više.