- Moja majka je radila slovačke suknje, od nje sam sve naučila. Moja porodica je bila poljoprivredna i kada sam završila školu krenula sam ovim da se bavim i nije mi krivo . Radim to što volim- rekla je Ana za Dnevnik.

Uvek najbolja

Kada se udala, već je naučila zanat - da šije i slovačke bluze i venčanice - a za svoj rad ističe da je uvek bio najbolji. To je pre nekoliko godina primetio i umetnik Pavel Surovi, sa kojim je krenula u saradnju.

Ana nekada šije i do tri sata nakon ponoći, kada kaže da „radi dobro".

- Za jednu suknju, kecelju i bluzu, treba mi više od nedelju dana. Vezem i cveće na kašmir suknju. Ne bih morala da to radim, ali to me drži u životu - ističe ona i dodaje da za jednu suknju treba šest metara materijala, a za karnere čak 11.