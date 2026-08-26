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Godinama je baka Zina imala isti jutarnji ritual. Svakog dana odlazila bi do poštanskog sandučeta i proveravala da li je u njemu nešto stiglo.

Nisu je zanimali računi ni pisma. Bilo joj je važnije da oseti da je i dalje tu, da pripada svom domu. Međutim, tog jutra nije stigla do sandučeta.

Njen sin Bogdan pojavio se nenajavljeno i predložio joj da ode u starački dom, uveravajući je da je to najbolje za nju. Zina je oklevala i imala osećaj da nešto nije u redu, ali je ipak pristala na njegov predlog, kao što je često činila tokom života.

Već za sat vremena njene stvari bile su spakovane, a ona je napustila stan u kojem je provela 50 godina. Tada nije ni slutila da ga više nikada neće videti.

Sve se promenilo osmog dana

U staračkom domu, koji je bio potpuno drugačiji od onoga kako joj ga je Bogdan predstavio, dani su joj prolazili u tišini.

Sin je prestao da joj se javlja. Trećeg dana Zina je saznala razlog. Kada je pozvala broj svog stana, na drugoj strani javio se nepoznati muškarac. Saopštio joj je da je stan prodat.

Bogdan joj je priznao da je prodao njen stan zbog dugova, ali se izvinio rekavši da mu ga je Zina već otpisala.

Osmog dana ju je posetila prijateljica Tamara i donela joj pismo koje je pronađeno u njenom poštanskom sandučetu. Pismo je poslao javni beležnik, a u njemu je bila vest da joj je daleki rođak ostavio kuću i novac.

Uz zvanični dokument nalazila se i lična beleška koja je rasvetlila stari porodični spor.

Posle godina provedenih u nesporazumu, Zina je shvatila da nije bila zaboravljena. Samo nije znala celu istinu.

Nekoliko dana kasnije penzionerka se uselila u svoju novu kuću. Bila je skromna, ali je pripadala njoj. Tu je, prvi put posle dugo vremena, ponovo osetila mir i mogućnost da sama odlučuje o svom životu.

Pozvala je Bogdana i mirno mu rekla da će od sada sama donositi odluke. Njegova vrata nisu bila zatvorena, ali su pravila definitivno bila drugačija.

Zina je ponovo pronašla sebe, ali i svoje male svakodnevne rituale. Njeno poštansko sanduče ovog puta bilo je prazno, ali joj to više nije bilo važno.

Jer je konačno shvatila da dom nije samo mesto koje neko može da ti oduzme, već nešto što možeš ponovo da izgradiš.