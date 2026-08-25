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Vreme kada su trpezarijski stolovi morali da budu prekriveni teškim stolnjacima koji zahtevaju peglanje polako odlazi u prošlost. Još manje se uklapaju u savremene enterijere sjajne plastične mušeme koje jesu praktične, ali često mogu da učine da prostor izgleda zastarelo.

Šta se danas bira umesto klasičnih stolnjaka?

Jedna od praktičnijih opcija su stolnjaci sa zaštitnim premazom. Na prvi pogled mogu da izgledaju poput klasičnih lanenih ili pamučnih modela, ali njihova površina je tretirana tako da tečnost ne prodire odmah u vlakna. Ako se prospe kafa, sok ili sos, dovoljno je da se tečnost pokupi ubrusom, a površina prebriše vlažnom krpom. To znači manje pranja, manje fleka i, što je mnogima najvažnije, mnogo manje peglanja.

Naravno, ovakvi stolnjaci nisu potpuno bez održavanja, ali su znatno praktičniji za svakodnevnu upotrebu od klasičnih modela.

Podmetači kao jednostavnija alternativa

Ako imate lep trpezarijski sto od drveta, kamena ili drugog materijala, možda vam stolnjak uopšte nije potreban. Umesto njega mogu da se koriste podmetači koji štite površinu, a istovremeno ostavljaju sto vidljivim. Kožni podmetači daju prostoru elegantniji i sofisticiraniji izgled, naročito u mat nijansama poput bež, braon i maslinaste. Lako se održavaju i mogu da budu zanimljiv detalj na jednostavno postavljenom stolu.

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Silikonski podmetači praktični su za svakodnevnu upotrebu. Ne klize lako, jednostavno se brišu i posebno su zgodni u domaćinstvima u kojima se često nešto prospe. Podmetači od plute daju topliji i prirodniji izgled. Dobro se uklapaju u skandinavske i rustične enterijere, a mogu da posluže i kao zaštita od toplote.

Zašto ovaj trend osvaja domove?