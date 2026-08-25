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Cilj nije samo izabrati najbolja vina - traži se odgovor na mnogo šire pitanje: šta je danas vino Fruške gore i može li ovo istorijsko vinogorje da izgradi prepoznatljiv identitet na međunarodnoj vinskoj sceni.

Posebnu težinu ovogodišnjem izboru daje sastav žirija. Panel predvodi Caroline Gilby MW, jedna od najuglednijih svetskih vinskih ekspertkinja i predsednica panela za Balkan na prestižnom Decanter World Wine Awards ocenjivanju.

Uz nju, fruškogorska vina ocenjuju Ivan Marić, direktor Vinistre, mađarski vinski pisac i kritičar Danijel Erčej, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Vladimir Puškaš, kao i enolozi Ljubica Radan, Milorad Halavanja i Srđan Lukajić.

Pred njima je ozbiljan posao - od 150 uzoraka treba izdvojiti 50 vina koja najbolje predstavljaju kvalitet i potencijal Fruške gore.

Više od rang-liste

TOP 50 vina Fruške gore zamišljen je kao godišnji presek jednog od najznačajnijih vinskih područja Srbije. Izbor se održava šesti put, a tokom prethodnih godina lista je postala svojevrstan vodič za vinske profesionalce, trgovce, ugostitelje, ali i ljubitelje vina.

Ideja nije samo pronaći pedeset kvalitetnih etiketa. Kroz izbor se pokušava pokazati šta Fruška gora danas može da ponudi – od sorti koje su tradicionalno vezane za ovo područje do novih stilova i vina kojima ovdašnji proizvođači pokušavaju da se pozicioniraju na domaćem i međunarodnom tržištu.

Foto: Dijana Šćekić

Upravo zbog toga pažnja je usmerena i na autentičnost, sortni karakter i sposobnost vina da prenese osobenosti fruškogorskog podneblja.

Prethodnih godina među odabranim vinima nalazili su se grašac, sila, sremska zelenika, morava, traminac, šardone, sovinjon blan, kaberne fran, merlo, pino noar, bermet i druga vina koja pokazuju veliku raznovrsnost ovog vinogorja.

Rezultati stižu u Sremsku Mitrovicu

Koja su vina ove godine ušla među TOP 50 neće biti poznato odmah nakon ocenjivanja.

Rezultati će biti objavljeni u subotu, 29. avgusta, u okviru manifestacije Vinski park u Sremskoj Mitrovici, gde će publika imati priliku da se upozna sa ovogodišnjim izborom.

Foto: Dijana Šćekić

Za fruškogorske vinare to će biti mnogo više od još jedne liste nagrađenih etiketa.

Biće to odgovor na pitanje kojih 50 vina trenutno najbolje priča priču o Fruškoj gori kao jednom od najvažnijih vinskih područja Srbije.