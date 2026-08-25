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Iako ova situacija deluje bezizlazno, nedostatak obrazaca M-4 u evidenciji ne znači da nema nade da se podaci pronađu.

Evo koje korake možete preduzeti kako biste došli do neophodne dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju:

Proverite da li postoji pravni sledbenik

Prvi korak je da utvrdite šta se tačno dogodilo sa bivšim poslodavcem.

Ako je preduzeće promenilo naziv, spojilo se sa drugim ili imalo neku drugu statusnu promenu, moguće je da postoji pravni sledbenik.

Taj naslednik preuzima prava i obaveze prethodne firme, uključujući i obavezu čuvanja poslovne dokumentacije, pa se potraga nastavlja kod njega.

Potražite dokumentaciju u istorijskim arhivima

Ukoliko nema naslednika, a firma je prošla kroz postupak stečaja ili likvidacije, velike su šanse da dokumenta nisu izgubljena.

Tokom stečaja postoji lice zaduženo za upravljanje dokumentacijom, koja se po okončanju postupka obično predaje istorijskim arhivima.

U Beogradu je za to uglavnom nadležan Istorijski arhiv Beograda, dok se u drugim gradovima treba obratiti nadležnom regionalnom arhivu.

Arhivi čuvaju kadrovsku dokumentaciju, evidencije zaposlenih i podatke o zaradama.

S obzirom na to da obrada arhivirane građe zahteva vreme, građani nekada mogu ličnim zahtevom i dodatnim informacijama ubrzati postupak izdavanja potvrde.

Istražite "neočekivana" mesta i kućnu arhivu

Ponekad se papiri mogu pronaći na mestima gde se najmanje nadate.

Knjigovodstvene agencije: Postoji mogućnost da su poslovne knjige ostale kod agencije koja ih je vodila za bivše preduzeće.

Bivše kolege: Nekada rukovodioci ili radnici kadrovske službe sačuvaju deo dokumentacije nakon gašenja firme. Iako izjave bivših kolega mogu pomoći u pronalaženju dokaza, zakon je izričit – staž se ne može dokazivati isključivo izjavama svedoka.

Vaša lična dokumenta: Ugovori o radu, aneksi, rešenja o godišnjem odmoru, obračuni zarada (kartoni ličnog dohotka) ili uverenja o beneficiranom stažu koje čuvate kod kuće umnogome olakšavaju dokazivanje da je radni odnos zaista postojao.

Šta ako je potraga potpuno bezuspešna?

Nažalost, dešavaju se situacije kada nije moguće pronaći potrebne dokaze, što je najčešći problem sa manjim privatnim firmama iz devedesetih godina prošlog veka koje su nestale bez traga.

Ako nema poslodavca, arhive i dokumenata, taj period može zauvek ostati van evidencije i van rešenja o penziji.

Kada zbog nedostajućeg staža nisu ispunjeni osnovni uslovi za penziju, Fond PIO omogućava osiguraniku da sam uplati doprinose za taj period.

Ipak, osnovni preduslov za samostalnu uplatu je da postoji prijava na osiguranje; ako se zaposlenje uopšte ne može dokazati, ni uplata doprinosa nije moguća.

Ne čekajte poslednji trenutak

Najvažniji savet stručnjaka je da ne čekate vreme za penziju kako biste proverili svoje podatke, jer što više vremena prođe, teže je pronaći dokaze. Današnja tehnologija vam omogućava da to učinite iz udobnosti svog doma, korišćenjem servisa „Moj staž i penzija” na sajtu Fonda PIO ili pregledom podataka matične evidencije putem eUprave.