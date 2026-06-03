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Više od 120 bivših radnika teslićke fabrike obuće "Verdi" i dalje čeka isplatu zaostalih plata, a namirenje njihovih potraživanja zavisi od prodaje kompletne imovine preduzeća, koja bi tokom ove godine trebalo da bude ponuđena na prodaju.

Stečajni postupak u ovom preduzeću, koje je pre dve godine zatvorilo pogone i bez posla ostavilo 123 radnika, zvanično je otvoren 20. maja prošle godine. Postupak je trenutno u fazi procene imovine, nakon čega bi trebalo da uslede njena prodaja i namirenje poverilaca.

U trenutku otvaranja stečaja procenjeno je da dugovanja prema radnicima, bankama, dobavljačima i drugim poveriocima premašuju dva miliona konvertibilnih maraka.

Stečajni upravnik Dragan Prodić rekao je da je u međuvremenu završen postupak prijave potraživanja i da se trenutno čeka završetak procene vrednosti imovine preduzeća.

- Još smo u fazi procene imovine. Očekujem da će taj posao uskoro biti završen, nakon čega sledi prodaja - rekao je Prodić.

Prema njegovim rečima, ukupna prijavljena potraživanja sada iznose oko tri miliona maraka (oko 1,5 miliona evra) dok konačna vrednost imovine još nije utvrđena.

- Procenitelj je na terenu i još nemamo podatak kolika je vrednost imovine. Tek nakon toga moći ćemo da govorimo o tome koliki deo potraživanja će biti namiren - kazao je Prodić.

On je naveo da radnicima od zatvaranja fabrike nisu isplaćene zaostale plate, jer stečajna masa još nije unovčena.

- Ostale su neisplaćene po dve plate, a ukupna potraživanja po tom osnovu iznose oko 350.000 KM. Isplata će zavisiti od uspešnosti prodaje imovine - istakao je Prodić.

Za razliku od perioda neposredno nakon zatvaranja fabrike, kada je sudbina zaposlenih bila neizvesna, većina radnika je u međuvremenu pronašla novi posao.

- Radnici su prešli u drugo preduzeće koje je pokrenulo proizvodnju, tako da su uglavnom zbrinuti - rekao je Prodić.

Među najvećim poveriocima nalaze se Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, koja ima hipoteku nad delom imovine, kao i Poreska uprava Republike Srpske, koja potražuje dugovanja obezbeđena zemljištem van gradskog područja.

Kada je reč o imovini, u vlasništvu preduzeća nalazi se proizvodna hala sa pripadajućim zemljištem u Tesliću, kao i dodatna parcela van grada.

- Imovina je u dobrom stanju i budući kupac moći će da nastavi delatnost ili da objekat koristi za druge namene. Prvo će biti ponuđena kao celina, zajedno sa zemljištem - objasnio je Prodić.

On očekuje da će procena biti uskoro završena i da bi prodaja mogla da bude organizovana već tokom ove godine.

Prema njegovim rečima, fabrika je trenutno zatvorena i nema zaposlenih, dok se kompletan postupak vodi kroz stečaj do prodaje imovine i raspodele sredstava poveriocima.

Fabrika je skoro dve decenije bila usmerena na proizvodnju obuće. Pre saradnje sa nemačkim partnerima proizvodila je obuću za italijansko tržište namenjenu svakodnevnoj upotrebi. Kasnije je za kupce iz Nemačke izrađivala specijalizovanu obuću za vojsku, policiju i radnike.

Doprinosi

Pored neisplaćenih plata, deo radnika, prema rečima Dragana Prodića, još čeka i povezivanje radnog staža za period za koji nisu uplaćeni doprinosi.

- To će zavisiti od naplate potraživanja i unovčenja imovine. Nakon što budu izmirene prioritetne obaveze, biće rešavano i pitanje neuplaćenih doprinosa - rekao je Prodić.