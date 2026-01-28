Slušaj vest

Nakon više od jednog veka poslovanja i godina finansijske agonije, nekadašnji tekstilni gigant Varteks ulazi u završnicu stečajnog postupka. Trgovački sud u Varaždinu utvrdio je da ukupna vrednost nekretnina i zemljišta Varteksa u stečaju iznosi 18,4 miliona evra, čime je otvoren put za njihovu prodaju.

Ovim potezom praktično počinje rasprodaja imovine kompanije koja je decenijama bila simbol industrijske snage Varaždina i jednog od najpoznatijih brendova bivše Jugoslavije.

Više od 110.000 kvadrata ide u prodaju

Stečajni upravnik Tomislav Đuričin predstavio je procembeni elaborat koji obuhvata industrijske hale, skladišta, dvorišta i prateće objekte, izgrađene na površini većoj od 110.000 kvadratnih metara, raspoređene na 15 katastarskih parcela.

Reč je o izuzetno vrednoj imovini, smeštenoj uz jednu od glavnih saobraćajnica u Varaždinu, što joj dodatno povećava tržišnu atraktivnost.

Spor oko nove procene vrednosti

Na ročištu održanom u ponedeljak, predstavnica razlučnog poverioca Stjepana Čajića zatražila je izradu nove procene vrednosti, uz obrazloženje da je od prethodne procene prošlo dosta vremena i da je deo objekata u međuvremenu proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Međutim, punomoćnik Zagrebačke banke usprotivio se tom zahtevu, ocenjujući ga kao pokušaj odugovlačenja prodaje, s obzirom na to da je sud odluku o prodaji doneo još pre deset meseci, prenosi Hina.

Stečajni upravnik Đuričin naglasio je da nova procena ne bi povećala vrednost imovine, već bi mogla imati suprotan efekat.

- Deo nekretnina ima status kulturnog dobra, a otvaranjem stečaja ukinut je i strateški projekat „Varteks kvart“, koji je ranije definisao buduću namenu tog prostora. U takvim okolnostima nelogično je očekivati višu cenu - rekao je Đuričin.

Fabrika je stala, kraj je ozvaničen

Varteks je proizvodnju obustavio 31. januara prošle godine, a Trgovački sud u Varaždinu je u julu 2024. otvorio stečajni postupak, čime je formalno okončan poslovni put kompanije osnovane 1918. godine.

U svojim najboljim godinama, Varteks je zapošljavao gotovo 12.000 radnika, imao više od 180 prodajnih objekata i bio jedan od najprepoznatljivijih modno-industrijskih brendova u regionu.

Tržni centri umesto fabrike

Deo nekadašnjeg industrijskog kompleksa već je srušen. Na atraktivnoj lokaciji uz Zagrebačku ulicu planirana je izgradnja velikog trgovačkog centra S-PARK Varaždin, čiji je završetak predviđen do 2027. godine.

Na tom prostoru planirani su:

- trgovački i ugostiteljski objekti

- hipermarket Interspar

- parking sa više od 400 mesta

Na delu zemljišta već je izgrađen Kaufland, dok se u okolini planiraju dodatni komercijalni sadržaji.

Industrijska baština neće potpuno nestati

Ipak, deo Varteksove istorije biće sačuvan. Sedam objekata proglašeno je industrijskom kulturnom baštinom, među kojima su upravna zgrada iz 1906. godine, kompleks gradske električne centrale iz 1928. i prepoznatljivi fabrički dimnjak iz 1934. godine.

Investitori su ranije najavili da će autentična ciglena arhitektura biti uklopljena u nove projekte, uz savremena urbanistička rešenja.

Simboličan kraj industrijske ere

Prodaja imovine vredne 18,4 miliona evra označava simboličan kraj jedne od najvećih industrijskih priča na prostoru bivše Jugoslavije. Varteks, koji je decenijama oblikovao privredni i društveni život Varaždina, odlazi u istoriju, dok se na njegovim temeljima gradi potpuno nova urbana slika grada.