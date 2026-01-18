Slušaj vest

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je broj zahteva za bankrot u Finskoj dostigao najviši nivo u poslednje tri decenije, prenose danas tamošnji mediji.

Kako navodi finski javni servis Yle, broj podnetih zahteva beleži rast u gotovo svim privrednim granama tokom poslednje tri godine. Prema podacima finske statističke službe StatFin, tokom prošle godine više od 3.900 preduzeća podnelo je zahtev za bankrot, što predstavlja najveći zabeleženi broj još od 1996. godine.

U tim kompanijama bilo je zaposleno oko 14.300 radnika.

StatFin je saopštio i da je u decembru 2025. godine pokrenuto ukupno 360 stečajnih postupaka, što je za 92 više nego u istom mesecu godinu dana ranije, odnosno rast od 34 odsto.

Prema navodima agencije zadužene za obradu statističkih podataka, aktuelni porast broja bankrota započeo je pre nekoliko godina. Od 2023. godine, u proseku je oko 3.600 kompanija godišnje podnosilo zahtev za bankrot.

Tokom 2010-ih godina taj godišnji prosek iznosio je približno 2.700 firmi. Ipak, broj zaposlenih pogođenih bankrotima ukazuje na to da su najčešće stradala mala i srednja preduzeća.

StatFin je takođe naveo da je najviše zahteva za bankrot zabeleženo u građevinskom sektoru, gde je ukupno 768 firmi pokrenulo stečajni postupak.