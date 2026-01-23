Slušaj vest

Revo Hospitality, ranije poznat kao HR Group, najveći je evropski treći hotelski operater (white label operator) koji upravlja hotelima pod sopstvenim i globalnim brendovima – od srednje klase do luksuznih franšiza kao što su Hilton, Hyatt, IHG, Accor, Marriott i drugi. Grupacija bi do leta trebalo da prođe kroz proces restrukturiranja, ali još nije poznato u kakvom će sastavu nastaviti poslovanje.

Revo Group upravlja sa više od 260 hotela i oko 39.000 soba u 12 evropskih zemalja. Najviše hotela nalazi se u Nemačkoj i Austriji – ukupno 125 objekata za koje kompanija tvrdi da će ostati otvoreni i nastaviti da zapošljavaju oko 5.500 radnika. Još uvek nije jasno šta će se dogoditi sa ostalim hotelima u Italiji, Holandiji, Španiji, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj i Švajcarskoj. U Hrvatskoj kompanija za sada nema poslovanje.

Sledi restrukturiranje

Podnošenjem zahteva za insolventnost, Revo Hospitality će do leta ove godine biti restrukturiran kroz postupak samoupravljanja, saopštili su iz grupacije koja obuhvata čak 140 povezanih kompanija. Insolventnost ne znači automatski stečaj – u ovom slučaju reč je o pravnom postupku u kojem kompanija priznaje da trenutno ne može da izmiruje sve finansijske obaveze, ali nastavlja da posluje pod nadzorom suda.

Foto: Revo Hospitality

Uprava ostaje na čelu kompanije, hoteli nastavljaju sa radom, a cilj postupka nije likvidacija, već finansijsko restrukturiranje. Ovakav model omogućava privremenu zaštitu od poverilaca, isplatu zarada zaposlenima, kao i ponovno pregovaranje ugovora o zakupu, kreditima i drugim obavezama.

- Postupci insolventnosti za oko 140 kompanija, koji su uglavnom pokrenuti u okviru samoupravljanja, pružaju dobre izglede za brzo restrukturiranje i dugoročni nastavak poslovanja. Odmah ćemo stabilizovati poslovanje i sprovesti početne mere restrukturiranja u dogovoru sa ključnim akterima. Saveznoj agenciji za zapošljavanje podneli smo zahtev za predfinansiranje plata za period od januara do marta 2026. godine - izjavio je Gordon Geiser iz kompanije GT Restructuring, koji je imenovan za direktora tokom postupka samoupravljanja.

Najbrže rastuća hotelska grupa – do sada

U saopštenju kompanije navodi se da je ekonomska kriza u Nemačkoj najviše doprinela problemima sa kojima se grupa suočila, posebno zbog rasta troškova rada, povećanja minimalne zarade, kao i viših troškova zakupa, energije i hrane. Istovremeno, priznaju da je situacija eskalirala usled snažne ekspanzije poslednjih godina, koja je dovela do preklapanja organizacionih struktura i problema sa integracijom.

Mnogi hoteli posluju na osnovu dugoročnih ugovora o zakupu i franšizi, što je u uslovima nestabilnog tržišta dodatno povećalo fiksne troškove.

Foto: Revo Hospitality

Revo Hospitality započeo je poslovanje 2008. godine sa samo jednim hotelom u Lajpcigu. Do 2013. imao je 10 hotela, do 2020. godine 51, dok snažna ekspanzija počinje 2016. godine, otvaranjem novog sedišta u Berlinu. Najveći skok usledio je 2022. godine, kada je nizom akvizicija broj hotela porastao na 145.

Ekspanzija se nastavila i tokom 2023. i 2024. godine, kada grupa prelazi 190 hotela i širi poslovanje širom Evrope, sa više od 7.000 zaposlenih. Tokom 2025. godine, već pod imenom Revo Hospitality Group, kompanija preuzima upravljanje nad više od 60 hotela lanca H-Hotels, čime ukupni portfelj premašuje 260 hotela i potvrđuje status jedne od najbrže rastućih hotelskih grupacija u Evropi.

Prošlogodišnji prihod iznosio je oko 1,3 milijarde evra, uz približno 8.300 zaposlenih. Međutim, rast troškova povezan sa agresivnom ekspanzijom nije ispraćen očekivanim rastom prometa, zbog čega kompanija nije ostvarila planirane poslovne rezultate u 2025. godini.