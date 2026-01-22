Slušaj vest

Zakonodavstvo Republike Srbije predviđa mogućnost sprovođenja stečajnog postupka za pravna lica i preduzetnike. Međutim, pojedinci nemaju zakonski propisan mehanizam koji bi im omogućio da kroz sudski postupak otpišu svoje dugove.

U Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim zemljama Evropske unije postoji institut ličnog bankrota, koji omogućava građanima sa velikim dugovima da, pod određenim uslovima, restrukturiraju ili otpišu dugove i tako dobiju priliku za „novi početak“.

Kako se navodi na sajtu Narodne banke Srbije, važeći Zakon o stečaju reguliše uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja isključivo nad pravnim licima, koji se u skladu sa zakonom sprovodi kroz bankrot ili reorganizaciju. Dakle, u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot, jer ne postoji poseban propis kojim bi se uređivao institut ličnog stečaja (bankrota).

Međutim, Programom za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020, koji je strateški dokument Vlade Republike Srbije, definisane su oblasti koje nadležna tela treba da sagledaju u cilju rešavanja problematičnih kredita.

Programom je, između ostalog, predviđeno da radna grupa dodatno razmotri pitanja u vezi sa uvođenjem pravnog okvira za stečaj preduzetnika, što bi bio prvi korak ka eventualnom uvođenju stečaja (bankrota) fizičkih lica u budućnosti.

U skladu sa ovim dokumentom, donet je i Akcioni plan Vlade Republike Srbije za sprovođenje Programa, kojim su definisane aktivnosti Radne grupe, kao i rokovi za njihovo preduzimanje.

- Ističemo da Narodna banka Srbije podržava oprezan pristup sagledavanju opcije uvođenja ličnog stečaja (bankrotstva) u domaći pravni okvir. Ukazujemo i da Narodna banka Srbije nije određena kao institucija koja bi bila nosilac neke od konkretnih aktivnosti predviđenih tim akcionim planom jer je već realizovala sve aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, ali će kroz učešće svojih predstavnika u radu međuinstitucionalne Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita nastaviti da podržava sprovođenje Programa Vlade - naveli su iz NBS.

Iako zakonom nije propisana mogućnost da građanin proglasi lični bankrot, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđena je situacija u kojoj se građanin sa obavezama prema banci, po osnovu kredita ili drugog potraživanja, može naći.

- Tim zakonom je propisano da ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati - banka na zahtev korisnika, može proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, u kome banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje. Banka može svojim unutrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati. Takođe, korisnik kredita u svakom trenutku ima mogućnost da banci podnese pisani zahtev za produženje roka otplate kredita, što rezultira nižom mesečnom obavezom, s tim što se mora imati u vidu da će pri produženju roka otplate kredita korisnik imati veću obavezu po osnovu ukupne kamate koju plaća banci - naveli su iz NBS.