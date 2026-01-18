Slušaj vest

Lidl u ponedeljak, 19. januara, pokreće pilot projekat u Hamburgu u Nemačkoj, u okviru kojeg će diskontni lanac početi da naplaćuje korišćenje parking mesta po ceni od tri evra (oko 360 dinara). Ova mera uvedena je sa ciljem rešavanja izraženog problema nedostatka parking prostora. Ipak, parkiranje za kupce Lidla ostaje besplatno tokom radnog vremena prodavnice, dok se naplata odnosi isključivo na period nakon njenog zatvaranja.

Ovakav model mogao bi da bude zanimljiv i za Srbiju, naročito za Beograd, gde je manjak parking mesta dugogodišnji problem. U Srbiji Lidl uglavnom obezbeđuje oko 90 minuta besplatnog parkiranja uz račun iz prodavnice, dok se prekoračenje tog vremena dodatno naplaćuje po satu.

Pilot projekat pod nazivom „Večernje parkiranje“ zvanično počinje u ponedeljak, 19. januara, na Lidl lokaciji u ulici Carl-Petersen-Straße u Hamburgu. Cilj projekta, koji zajednički sprovode Lidl i Grad Hamburg, jeste unapređenje parking situacije u gusto naseljenim stambenim zonama, prenose nemački mediji. Stanovnici i posetioci moći će da rezervišu ukupno deset parking mesta na Lidlovom parkiralištu svakog dana u periodu od 18 časova do 8 sati narednog jutra, putem aplikacije Wemolo. Cena parkiranja iznosi tri evra po noći, dok Lidl nudi i povoljnije pakete - 12 evra za sedam noći i 30 evra za mesečni paket koji obuhvata 30 noćenja.

Hamburški senator za saobraćaj i mobilnost naveo je da parking mesta koja ostaju neiskorišćena tokom večernjih i noćnih sati predstavljaju vredan resurs u velikim gradovima poput Hamburga, te da njihovo korišćenje može doprineti smanjenju pritiska na javne parking površine. Ukoliko se projekat pokaže uspešnim, postoji mogućnost njegovog proširenja na druge odgovarajuće Lidlove lokacije u gradu.

Iz Lidla poručuju da otvaranjem parkirališta nakon zatvaranja prodavnica stvaraju dodatnu vrednost za lokalnu zajednicu i grad. Ograničenje na deset parking mesta u početnoj fazi projekta obezbeđuje da tokom jutarnjih sati, kada se prodavnice otvaraju u sedam časova, bude dovoljno slobodnog prostora za kupce. Grad Hamburg pozitivno je ocenio spremnost Lidla na saradnju u rešavanju ovog problema.

Hamburg nije prvi grad koji je uveo ovakav vid „parkiranja nakon radnog vremena“. Sličan pilot projekat sprovodi se u Diseldorfu još od jula 2024. godine, gde četiri Lidlove i četiri Aldijeve prodavnice omogućavaju korišćenje svojih parking mesta stanovnicima i posetiocima nakon zatvaranja objekata.