Sa više od 300 skijaških centara i nekim od najvećih i tehnološki najnaprednijih ski-regiona na planeti, Francuska se svrstava među najpopularnije destinacije za zimski turizam. Raznovrsnost staza, stabilni snežni uslovi, savremeni sistemi žičara i širok izbor smeštaja čine je odličnim izborom kako za porodice, tako i za avanturiste i iskusne skijaše.

U srcu francuskih Alpa, u dolini Morijen, nalazi se skijalište La Norma, savršeno mesto za one koji žele spoj prijatne planinske atmosfere, porodičnog ambijenta i pristupačnog skijanja. Sa više od 65 kilometara uređenih staza, namenjenih svim kategorijama skijaša, od početnika do naprednih, La Norma važi za pravi mali dragulj među alpskim centrima, koji osvaja posetioce prirodnim okruženjem, dobrim snežnim uslovima i gostoljubivim domaćinima.

Odsustvo gužvi na žičarama i stazama daje ovom skijalištu posebnu prednost, posetiocima su na raspolaganju mir, čist planinski vazduh i panorame koje ostavljaju bez daha.

Jedna od najvećih prednosti La Norme su i povoljne cene. Paket koji uključuje smeštaj, autobuski prevoz iz Beograda i ski-pas može se pronaći već za oko 400 evra. Cene hrane i pića su znatno pristupačnije u odnosu na mondenska skijališta, pa čak i u poređenju sa Kopaonikom.

Cene pića u La Normi

Domaći sirupi (grenadin, menta, jagoda, limun, breskva, ječam), kao i Diabolo (sirup sa sodom), koštaju 4,00 evra, dok se sirup sa vodom plaća 2,50 evra.

Gazirani napici poput Coca-Cole (obična, zero i cherry), Orangine, Oasis Tropical-a, Ice tea-a, Perriera, Schweppesa (klasični ili citrus) i voćnih sokova (jabuka, pomorandža, ananas, kajsija) prodaju se po ceni od 4,00 evra.

Limunada košta 4,00 evra, dok je San Benedetto voda (gazirana ili negazirana) 4,50 evra. Dodatak sirupa ili kriška limuna naplaćuju se dodatnih 0,50 evra.

Energetski napitak Red Bull košta 5,00 evra, espreso 2,00 evra, dupli espreso 3,50 evra, makijato i produženi espreso po 2,50 evra. Kapućino i topla čokolada su 4,00 evra, dok je Irish coffee 9,00 evra.

Kuvano vino na stazi košta 5,00 evra, čaj 3,50 evra, dok se čaša belog vina iz Savoje plaća 4,00 evra. Vina Chignin Bergeron Jean Vullien i Le Sudiste Chardonnay koštaju 7,00 evra, odnosno 6,00 evra.

Ponuda hrane

Ponuda hrane u La Normi je raznovrsna, ali se uglavnom zasniva na brzim obrocima. Pomfrit (kombinacija krompira i batata) košta 5,00 evra, dok su pileći medaljoni 5,50 evra. Veliki tost-sendvič je oko 7,00 evra, dok sendvič sa piletinom i svežom salatom, kao i pulled pork, koštaju 7,90 evra.

Istu cenu imaju i kebab, kozji sir sa povrćem, piletina u kariju, kobasice, kao i raclette, tradicionalni polutvrdi sir poznat po odličnom topljenju.

Beograđanin Uroš S., koji već dve godine zaredom skija u ovom delu Francuske, ističe da je izuzetno zadovoljan boravkom.

- Atmosfera je opuštena, svi dolaze zbog skijanja, a ne da bi se pokazivali. Aranžmani iz Srbije su povoljni, a cene hrane i pića su uglavnom slične kao u Beogradu. Staze su široke, pregledne i retko preopterećene, čak i tokom sezone. Nema dugih čekanja na žičarama ni gužvi na stazama, što je veliki plus. Centar je bez automobila, a pristup stazama je vrlo jednostavan - kaže Uroš.

Barovi na stazama nude i komplet obroke po ceni od 13,50 evra do 14,40 evra, koji uključuju sendvič ili panini, pomfrit i piće u limenci.

Pečeno domaće pile, uz prethodnu rezervaciju, košta 21,90 evra, dok je Pierrade, specijalitet pripreme mesa na vrućem kamenu (govedina, piletina, patka), 10,00 evra po osobi. Jelo dana se naplaćuje 10,50 evra.

Za užinu i dezert, vafli sa šećerom, Nutellom, džemom, medom ili lešnikom koštaju od 4,50 evra do 5,00 evra, dok je panini sa Nutellom oko 5,00 evra.