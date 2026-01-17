Slušaj vest

Uprkos uključenom grejanju, mnogi ljudi i dalje osećaju hladnoću u stanovima i suočavaju se sa sve višim troškovima energije.

Iako može delovati neočekivano, rešenje je često jednostavno, pravilno upravljanje vratima između prostorija može značajno poboljšati udobnost i istovremeno smanjiti račune za grejanje.

Kako cene energije rastu širom sveta, a zimi računi za struju u Srbiji znatno porastu, sve više ljudi se žali da njihovi stanovi nisu dovoljno topli čak i kada su radijatori uključeni. Ipak, postoji jednostavan metod koji mnogi zanemaruju, a koji može imati značajan efekat.

Zatvaranje vrata između soba igra ključnu ulogu u zadržavanju toplote, i to iz više razloga. Na forumima i društvenim mrežama često se raspravlja o tome da li vrata u stanu treba držati otvorena ili zatvorena.

Na prvi pogled, logično je ostaviti vrata otvorena kako bi se toplota ravnomerno rasporedila. Međutim, praksa pokazuje da ovakav pristup često donosi suprotan efekat.

Prema objašnjenju energetske kompanije EnBW, toplota lako izlazi kroz otvorena vrata u hladnije delove stana, poput hodnika. To ne samo da povećava potrošnju energije, već i stvara uslove za vlagu i rast buđi.

Rizik od buđi

Stručnjaci upozoravaju da topao vazduh zadržava znatno više vlage nego hladan. Kada vlažan, topao vazduh iz zagrejane sobe uđe u hladniji prostor, dolazi do kondenzacije na zidovima.

Takvi uslovi predstavljaju idealnu sredinu za pojavu buđi, ističe Udruženje privatnih neimara (Verband Privater Bauherren - VPB). Zatvaranjem vrata između prostorija toplota ostaje tamo gde je potrebna, potrošnja energije se smanjuje, a rizik od vlage i buđi značajno umanjuje.