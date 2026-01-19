Prasići težine od 16 do 25 kilograma koštaju oko 380 dinara po kilogramu, dok svinje od 80 do 120 kilograma koštaju oko 200 dinara po kilogramu. U Raškom okrugu prasići iste težine koštaju oko 400 dinara po kilogramu, a tovljenici od 80 do 120 kilograma oko 190 dinara po kilogramu.

U Šumadiji svinje od 80 do 120 kilograma koštaju oko 180 dinara po kilogramu. U Nišu cena prasića varira, dok cena svinja od 80 do 120 kilograma iznosi oko 200 dinara po kilogramu.

U Čačku prasići koštaju od 380 do 400 dinara po kilogramu, a svinje od 200 do 250 dinara po kilogramu.

Cene mesa u trgovinskim lancima: