Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavilo je danas da je u planu nova Uredba o deklarisanju mesa i mesnih prerađevina, prema kojoj će status "domaćeg" imati samo meso koje je, od klanice do prerađevine, proizvedeno u Srbiji.

Na sastanku sa predstavnicima mesne industrije i Privredne komore Srbije, predstavnici ministarstva su istakli da se do kraja ove sedmice završava analiza stanja na tržištu i da je neophodno uspostaviti balans kako bi se očuvali domaći primarni domaći proizvođači, saopštila je danas Privredna komora Srbije.

Predsednik PKS Marko Čadež je tokom sastanka ukazao da su neophodne hitne mere u skladu sa stvarnim potrebama industrije, jer bi, u suprotnom, mogla biti ugrožena i proizvodnja i snabdevanje domaćeg tržišta, ali i stabilnost izvoza koji je značajan za ukupan agrarni i industrijski sektor Srbije, navodi se u saopštenju.

Predstavnici kompanija iz sektora mesno-prerađivačke industrije Srbije zatražile su hitnu intervenciju resornog Ministarstva i ubrzavanje procedura za uvoz zamrznutog svinjskog mesa, kako bi prerađivačka industrija nastavila nesmetano da radi.

Oni su zatražili predvidivost kada je u pitanju odobravanje količina za uvoz konfekcioniranog svinjskog mesa, kojeg, kako su istakli, nema dovoljno na domaćem tržištu, i istakli da je uvoz neophodan da bi se sačuvao kontinuitet proizvodnje i ispunjavanje ugovornih obaveza prema domaćim i inostranim kupcima, preneo je Blic pisanje Tanjuga.