Slušaj vest

Prva farma u Srbiji i regionu za uzgoj i preradu 15.000 kunića godišnje trebalo bi da bude završena do kraja godine.

Farma će se nalaziti u Stejanovcima, kod Rume, a objekat će biti tri puta veći od dosadašnje farme Milana Pavlovića. Trenutno, Pavlović godišnje drži između 3.500 i 4.500 kunića, uz dodatnih isto toliko otkupljenih od kooperanata iz okolnih krajeva Beograda. Njegovo meso se prodaje ekskluzivnim restoranima u gradovima i turističkim centrima širom Srbije.

Cena mesa kunića iznosi oko 1.200 dinara po kilogramu, što je skuplje od ćuretine, ali jeftinije od junetine i teletine.

Kako Pavlović kaže za Dnevnik, meso kunića vraća se na domaće tržište. Velike farme za uzgoj kunića postojale su još u vreme SFRJ.

- Pre osam godina kada sam pokrenuo posao, nijedan restoran na meniju nije imao kunića. Danas snabdevam sve poznate restorane u Beogradu, Novom Sadu i na Kopaoniku. Meso kunića može se pronaći i u velikim trgovinskim lancima, uglavnom uvezeno iz Mađarske, jer sve više ljudi bira zdravu hranu - istakao je Pavlović.

zec kunić
Foto: Profimedia

On dodaje da je meso kunića jedno od najzdravijih na svetu, sa najvećom nutritivnom vrednošću: 23,5 odsto proteina, bez holesterola, spada u posna mesa i u mnogim zemljama je na meniju dva-tri puta nedeljno. Na Malti, na primer, kuniće stanovnici jedu svakodnevno. Malta je i najveći korisnik i proizvođač ovih životinja, a u Evropi se gaje i u Francuskoj, Italiji i Španiji.

Rasa hikoli jedina u Srbiji

Pavlović jedini u Srbiji uzgaja rasu hikoli, koja je idealna za tov. Ovu rasu su razvili 1988. godine. Kunići se hrane granulama od ovsa, ječma i deteline, a ženke se kote sedam-osam puta godišnje. Ako u tovu othrane sedam mladunaca, to se smatra idealnim prosekom. Trenutno na farmi ima oko stotinu ženki u priplodu.

Pavlović je odlučio da meso prodaje restoranima jer već 20 godina prodaje vino i dobro poznaje domaće tržište. Ideju je povezao sa novim poslom: uz vino, nudi i meso koje je najbliže ćuretini, najbolje kada kunić dostigne težinu od 3 do 3,2 kilograma.

zec kunić
Foto: Profimedia

Samostalna izgradnja i prerada

Izgradnju farme Pavlović finansira iz svog džepa, iako se prijavljivao na republičke konkurse za podsticaje.

- Ministarstvo poljoprivrede tek pre nekoliko godina prepoznaje kuniće u stočarstvu. Prijavio sam se na konkurs i sada čekam ishod. Pokrajina još ne daje sredstva za uzgoj kunića - navodi Pavlović.

Na farmi će osim prostora za tov i preradu biti izgrađena i mini-klanica. Trenutno meso odvozi u Mali Iđoš, a kada farmu završi, planira da dobije HACCP standard. Pored mesa, proizvodiće i prerađevine: šunkaricu, suve kobasice, kulen i dimljeni batak.

Biznis Kurir/Kamatica

Ne propustiteMoj biznisIzbor za najbolju šumadijsku rakiju: Kragujevac danas domnaćin prestižnog takmičenja
rakija
Moj biznisZapanjićete se kad odete na pijacu i vidite krompir: Ove sezone rodilo katastrofalno, mnogi neće ni hteti da ga kupe
Krompir
Moj biznisMene lično, ulaganje na hektar, koštalo nepunih 250 evra! Jelena zasadila što je nekad samo raslo pokraj puta, sad ima plantažu: Isplativije od bilo kog voća!
Screenshot 2025-11-10 135210.jpg
Moj biznisKoliko zarađuju zanatlije keramičari i da li je istina da "mlate pare"? Ovo su poslovi kada im ostane najviše u džepu
Keramičar