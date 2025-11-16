Slušaj vest

Prva farma u Srbiji i regionu za uzgoj i preradu 15.000 kunića godišnje trebalo bi da bude završena do kraja godine.

Farma će se nalaziti u Stejanovcima, kod Rume, a objekat će biti tri puta veći od dosadašnje farme Milana Pavlovića. Trenutno, Pavlović godišnje drži između 3.500 i 4.500 kunića, uz dodatnih isto toliko otkupljenih od kooperanata iz okolnih krajeva Beograda. Njegovo meso se prodaje ekskluzivnim restoranima u gradovima i turističkim centrima širom Srbije.

Cena mesa kunića iznosi oko 1.200 dinara po kilogramu, što je skuplje od ćuretine, ali jeftinije od junetine i teletine.

Kako Pavlović kaže za Dnevnik, meso kunića vraća se na domaće tržište. Velike farme za uzgoj kunića postojale su još u vreme SFRJ.

- Pre osam godina kada sam pokrenuo posao, nijedan restoran na meniju nije imao kunića. Danas snabdevam sve poznate restorane u Beogradu, Novom Sadu i na Kopaoniku. Meso kunića može se pronaći i u velikim trgovinskim lancima, uglavnom uvezeno iz Mađarske, jer sve više ljudi bira zdravu hranu - istakao je Pavlović.

Foto: Profimedia

On dodaje da je meso kunića jedno od najzdravijih na svetu, sa najvećom nutritivnom vrednošću: 23,5 odsto proteina, bez holesterola, spada u posna mesa i u mnogim zemljama je na meniju dva-tri puta nedeljno. Na Malti, na primer, kuniće stanovnici jedu svakodnevno. Malta je i najveći korisnik i proizvođač ovih životinja, a u Evropi se gaje i u Francuskoj, Italiji i Španiji.

Rasa hikoli jedina u Srbiji

Pavlović jedini u Srbiji uzgaja rasu hikoli, koja je idealna za tov. Ovu rasu su razvili 1988. godine. Kunići se hrane granulama od ovsa, ječma i deteline, a ženke se kote sedam-osam puta godišnje. Ako u tovu othrane sedam mladunaca, to se smatra idealnim prosekom. Trenutno na farmi ima oko stotinu ženki u priplodu.

Pavlović je odlučio da meso prodaje restoranima jer već 20 godina prodaje vino i dobro poznaje domaće tržište. Ideju je povezao sa novim poslom: uz vino, nudi i meso koje je najbliže ćuretini, najbolje kada kunić dostigne težinu od 3 do 3,2 kilograma.

Foto: Profimedia

Samostalna izgradnja i prerada

Izgradnju farme Pavlović finansira iz svog džepa, iako se prijavljivao na republičke konkurse za podsticaje.

- Ministarstvo poljoprivrede tek pre nekoliko godina prepoznaje kuniće u stočarstvu. Prijavio sam se na konkurs i sada čekam ishod. Pokrajina još ne daje sredstva za uzgoj kunića - navodi Pavlović.

Na farmi će osim prostora za tov i preradu biti izgrađena i mini-klanica. Trenutno meso odvozi u Mali Iđoš, a kada farmu završi, planira da dobije HACCP standard. Pored mesa, proizvodiće i prerađevine: šunkaricu, suve kobasice, kulen i dimljeni batak.