Slušaj vest

To pokazuju rezultati Socio-ekonomskog Opservatorijuma napolitanske pice u Rimu objavljeni povodom Svetskog dana pice, koji se obeležava 17. januara.

Podaci, kako prenosi ANSA, ukazuju i na izražene regionalne razlike u ceni napolitanske pice margarite - prosečna cena na nacionalnom nivou iznosi 7,04 evra, dok je u Napulju 6,74 evra. Na jugu Italije prosečna cena je 6,72 evra, u centralnim regionima 7,46 evra, a na severu 7,66 evra.

Analiza je omogućila i izračunavanje Indeksa napolitanske pice margarite (IPNM), koji pokazuje procentualno odstupanje u odnosu na cenu u Napulju. Indeks iznosi 99,68 na jugu, 110,63 u centralnoj Italiji i 113,70 na severu zemlje.

Analitičari ističu da je, uprkos rekordnom rastu cena sastojaka, posebno mocarele i maslinovog ulja, cena pice margarite u poslednjih godinu dana porasla samo minimalno, što potvrđuje njen status "demokratskog" proizvoda dostupnog širokom krugu potrošača.

Prema istraživanju, kod 31,3 odsto ispitanika cena je porasla između 0,01 i 0,50 evra, kod 22,9 odsto između 0,51 i jednog evra, dok je povećanje od 1,01 do 1,50 evra zabeleženo kod 11,5 odsto. Istovremeno, 14,6 odsto ispitanih navodi da nije bilo nikakvog poskupljenja.

Izveštaj je, u jednom delu, takođe posvećen i ulozi žena u industriji pice. Prema rezultatima, iako postoji snažno prisustvo žena u vlasništvu (38,5 odsto) i u menadžmentu (50,5 odsto), profesija picajole (pica majstora) predstavlja skoro izuzetak sa samo dva odsto žena uključenih u proces pravljenja pice.