Pitanje da li se u Srbiji može doći do plate veće od 100.000 dinara bez završenog fakulteta često se postavlja u javnosti, a nedavna rasprava na Redditu pokazala je da odgovori nisu ni jednostavni ni jednoznačni. Jedan korisnik otvorio je temu direktnim pitanjem:

- Da li je moguće naći posao bez fakulteta sa platom većom od 100.000 dinara? Ili je jednostavno takva ekonomija?

Odgovori drugih korisnika ukazuju na to da fakultetska diploma nije uvek presudna za visoka primanja, ali da su ključni faktori struka, veštine i tržišna potražnja.

Zanati i fizički poslovi

Veliki broj učesnika diskusije istakao je zanate i manuelna zanimanja kao sektore u kojima su zarade često znatno iznad proseka, čak i bez formalnog visokog obrazovanja. Kao primeri najčešće se navode vozači, magacioneri i zanatlije.

Jedan od komentara posebno je izdvojio zavarivače:

- Zavarivači zarađuju i preko 200.000, ako su dobri i znaju šta rade.

Slična iskustva navode se i za automehaničare, naročito u privatnom sektoru. Jedan korisnik piše da mehaničari kod njegovog prijatelja u manjem gradu u Srbiji zarađuju oko 2.000 evra mesečno, odnosno približno 240.000 dinara, uz napomenu da zarada varira u zavisnosti od obima posla.

U istom komentaru naglašava se i hroničan nedostatak kvalitetnih zanatlija:

- Zanati su u debelom deficitu i trenutne zanatlije su moroni, ne umeju da naplate, obećavaju, ne ispunjavaju.

Autor dodaje da bi svako ko se zanatom bavi profesionalnije, ne samo kroz kvalitet rada, već i kroz odgovornost i poštovanje dogovora, vremenom mogao da dođe i do zarade veće od 3.000 evra.

Tehničke škole i rad u struci

U diskusiji se pojavljuju i primeri ljudi koji su završili srednje stručne škole i rade u svojoj struci. Jedan korisnik navodi:

- Moguće je. Ja imam 140.000, završio ETŠ Nikola Tesla u Beogradu i radim u struci. Supruga završila fakultet i radi za 75.000 u administraciji.

Ovaj komentar dodatno je podstakao raspravu o tome koliko formalno obrazovanje utiče na visinu plate, naročito u sektorima gde je tražnja za konkretnim veštinama veća od ponude radne snage.

Kol centri, jezici i aerodromi

Pored zanata, značajan broj komentara odnosi se na poslove u korisničkoj podršci, naročito one koji zahtevaju znanje stranih jezika. Jedan korisnik navodi da su poslovi korisničke podrške na engleskom jeziku, uz još jedan strani jezik, plaćeni u proseku između 1.000 i 1.300 evra.

Drugi učesnik diskusije piše:

- Apsolutno moguće. Skoro niko od mojih nema gotov fakultet i svi smo iznad 100.000. Ja sam u call centru sa 140.000, prijatelj je na aerodromu sa 110.000, jedan je programer i njemu je pčata oko 300.000.

Ovaj komentar pokazuje širok raspon zanimanja u kojima je moguće ostvariti primanja iznad 100.000 dinara, čak i bez završenog fakulteta, ali i to da zarade znatno variraju u zavisnosti od pozicije i sektora.

Iako se iz komentara jasno vidi da je moguće zarađivati više od 100.000 dinara bez fakultetske diplome, zajednička poruka većine učesnika rasprave jeste da takve zarade nisu pravilo, već rezultat traženih veština, deficitarnih zanimanja, iskustva i često spremnosti na fizički rad ili rad u smenama.