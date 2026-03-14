Iako se na samom vrhu liste najbogatijih ljudi sveta i dalje nalazi Ilon Mask, broj milijardera globalno nastavlja da raste. Prema najnovijem pregledu časopisa Forbes, ove godine čak 80 država i teritorija ima bar jednog milijardera, što je za dve više nego prošle godine. Njihovi životni putevi i priče o uspehu često su veoma različiti.

Jedan od zanimljivijih primera dolazi iz Avganistana. Preduzetnik Mirwais Azizi napustio je svoju zemlju tokom sovjetsko-avganistanskog rata 1988. godine sa svega 700 dolara. Nakon dolaska u Dubai pokrenuo je posao u tekstilnoj industriji, a kasnije se okrenuo sektoru nekretnina. Danas njegova kompanija Azizi Developments ima više od 60 projekata i gradi toranj koji bi trebalo da postane drugi najviši na svetu.

Pakistan je takođe ponovo dobio predstavnika na Forbes listi zahvaljujući mladom preduzetniku Sualehu Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor, čije se bogatstvo procenjuje na više od milijardu dolara. Na vrhu globalne liste i dalje je Ilon Mask, čije se bogatstvo procenjuje na oko 839 milijardi dolara. Među najbogatijima su i brojni tehnološki i industrijski preduzetnici, uključujući i suosnivača Gugla Larija Pejdža.

Po broju milijardera prednjače Sjedinjene Američke Države sa 989 milijardera, zatim Kina sa više od 600, dok Indija ima 229. Na Forbesovoj listi pominje se i Hrvatska.Kao najbogatija osoba povezana sa tom državom naveden je poslovni čovek Vasilij Anisimov, čije se bogatstvo procenjuje na oko 2,1 milijardu dolara, uglavnom zahvaljujući ulaganjima u nekretnine.