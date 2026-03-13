Premijer prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da su koordinacija i objedinjavanje rada upravnih okruga jedina šansa kako bi se sproveli veliki projekti u državi i istakao da će Vlada Srbije imati vrlo brzo idejna rešenja kako bi se do toga dođe.

Macut je to rekao novinarima posle sastanka sa načelnicima upravnih okruga, koji je održan na njegovu inicijativu, ističući da se resursi kojima država raspolaže mogu racionalizovati, preusmeriti i objediniti samo koordinacijom rada između jedinica lokalnih samouprava i upravnih okruga.

Prema njegovim rečima, načelnici upravnih okruga trebalo bi da budu bolja spona između onoga što država savetuje, propisuje ili određuje i jedinica lokalnih samouprava, a u cilju poboljšanja kvaliteta života građana i mogućnosti da se oni na bilo koji način obrate državi.

- Ne moramo imati dupliranje ili tripliranje nekakvih službi, ali i dupliranje i tripliranje aplikacija za nešto, jer možda upravo jedinice lokalne samouprave i ne znaju gde i šta trebaju da urade na najbolji mogući način. Mislim da upravni okruzi trebaju da postanu centri koji će pomagati jedinicama lokalne samouprave da na najefikasniji način nečemu pristupe - rekao je Macut.

Izrazio je i nadu da će se uskoro videti neka poboljšanja i u Zakonu o jedinicama lokalnih samouprava, a koje je najavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović.

U Palati Srbija danas je održan sastanak načelnika upravnih okruga sa Macutom i Paunović.