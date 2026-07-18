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Odlazak u penziju za mnoge građane Srbije predstavlja jedan od najvažnijih životnih koraka, ali i proces koji donosi brojne administrativne i psihološke izazove. Kako ne biste upali u zamku dugotrajnog čekanja na rešenje ili, još gore, ostali bez primanja zbog nekompletirane dokumentacije, priprema mora početi na vreme.

Evo šta svako ko planira penzionisanje mora da uradi najmanje godinu dana pre nego što zvanično podnese zahtev:

1. Proverite staž i uplate doprinosa na vreme

Najčešća greška koju budući penzioneri prave jeste predavanje zahteva bez prethodne provere matične evidencije.

Fond PIO sugeriše osiguranicima da provere da li su im kompletirani svi podaci o stažu i zaradama kako bi se sve nepravilnosti ispravile na vreme.

Kako to uraditi? Proveru možete izvršiti direktno u filijali PIO fonda (uvidom u M-4 obrazac) ili elektronskim putem kroz državni servis eKalkulator, za šta vam je potrebna registracija putem eID elektronske identifikacije.

Zašto je ovo važno?

Često se dešava da poslodavci iz prošlosti nisu uredno uplatili doprinose ili predali podatke. Ukoliko se greška uoči na vreme, korekcija i ažuriranje podataka obaviće se pre podnošenja zahteva, što drastično skraćuje postupak donošenja rešenja. Neplaćeni doprinosi znače direktan gubitak dela buduće penzije.

2. Posebno obratite pažnju na staž iz inostranstva

Ako ste tokom radnog veka radili van granica Srbije, postupak pripreme morate pokrenuti još ranije.

Međunarodni ugovori: Staž ostvaren u državama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju uračunava se u ukupno trajanje.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Zašto je potrebna godina dana?

Razmena podataka između srpskog PIO fonda i inostranih penzijskih sistema traje mesecima. Da biste izbegli višemesečni "prazan hod" bez ikakvih prihoda dok se dokumentacija verifikuje preko granice, zahtev za potvrdu inostranog staža podnesite znatno pre nego što ispunite uslove za penzionisanje u Srbiji.

3. Zapamtite: Zahtev se ne podnosi iz radnog odnosa

Mnogi građani žive u zabludi da mogu "stati u red" za penziju dok još uvek rade, a zatim samo sačekati rešenje.

Zakon je jasan: Zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju ne može se podneti iz radnog odnosa, s obzirom na to da se ovo pravo ostvaruje tek nakon prestanka osiguranja. Radni odnos ili samostalna delatnost moraju biti prekinuti (uz zakonom propisane izuzetke poput preduzetnika, povremenih radnika, izabranih lica ili hranitelja).

Izuzetak od jednog dana: Za one starosne penzionere koji planiraju da nastave rad nakon penzionisanja, zakon nalaže da moraju napraviti pauzu od najmanje jednog dana između dana raskida prethodnog radnog odnosa i dana zaključenja novog ugovora.

4. Pripremite se za finansijski i životni prelaz

Penzija ne menja samo vaš pravni status, već i životni standard i svakodnevne troškove.

Finansijski plan: Stručnjaci preporučuju da se planira 70-80% trenutnih prihoda za održavanje životnog standarda u penziji. Godinu dana pre penzije je pravo vreme da analizirate mesečne troškove i kreirate jasan finansijski plan.

Zdravstveni fond: Troškovi lečenja i lekova obično rastu sa godinama. Hronične terapije, stomatološke usluge i redovni pregledi mogu značajno opteretiti kućni budžet, te je kreiranje medicinskih rezervi pre odlaska u penziju izuzetno važna odluka.

5. Sačuvajte zdravlje: Nađite hobi pre odlaska u penziju

Psihološki uticaj prestanka rada često se potpuno zanemaruje, iako statistika i istraživanja pokazuju zabrinjavajuće podatke.

Rizik prve godine: Studije pokazuju da penzioneri, posebno u prvoj godini nakon završetka karijere, imaju oko 40 odsto veće šanse da dožive srčani ili moždani udar u poređenju sa onima koji nastavljaju da rade. Razlog tome je nagli gubitak identiteta, socijalna izolacija, stres i depresija.

Savet lekara: Pronađite novi hobi, usvojite nove rutine i proširite krug prijatelja pre nego što zvanično odete u penziju. To održava telo i mozak aktivnim i drastično olakšava prelazak u novu životnu fazu.

Zlatni savet stručnjaka: Kontrolišite svoje poslodavce

Dr Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad i advokat Srđan Arbutina upozoravaju na opasnosti rada u "sivoj zoni". Poslodavci koji deo plate daju "na ruke" ili ne uplaćuju kompletne doprinose direktno ugrožavaju vašu penziju.

Uzimanje listinga iz PIO fonda i kontrola uplate doprinosa vaše je zakonsko pravo i najbolja preventiva za bezbrižne penzionerske dane.