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Sezona godišnjih odmora je u punom jeku. Dok mnogi ovih dana pakuju kofere, jedno pitanje ostaje kod kuće – ko čuva stan? Da li prepuno poštansko sanduče i spuštene roletne zaista privlače provalnike i da li su komšije i dalje bolji čuvari od najsavremenijih alarma i sigurnosnih vrata?

Kad stiže paket, kad se očekuju majstori, kad se ide na odmor ključ ide Radi. Rada Hrnjak u svom kraju poznata je kao najbolji komšija. U nju svi imaju poverenja.

Rada tvrdi da ko ne može s komšijama neće moći ni sa kim. Navodi i da nam je pravi komšija često bliži i od same familije.

- Komšija, šta god da se desi, on će da pritrči. Dok familija stigne sa strane - piši propalo - priča Rada.

Upravo zbog toga mnogi joj poveravaju ključeve stanova dok nisu tu. Znaju da će im domove paziti kao svoj.

Pred polazak na odmor postavlja se pitanje da li ostaviti komšiji ključ, ili ga poneti sa sobom. Nekada se odgovor znao, dok se danas neke komšije gotovo ne poznaju. Pitanje je da li je naš najveći oslonac onaj ko živi pored nas ili, ipak, tehnologija.

Gde se najčešće dešavaju pljačke

Prema zvaničnim podacima, iz godine u godinu smanjuje se broj provala. Pre dve godine prijavljene su 662 provale, prošle 570, a do sada, u ovoj godini - 205.

Kako kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova najčešće ih pozivaju oštećeni, po povratku s puta, kada vide da su opljačkani. Ima, međutim, i savesnih komšija koji prijave čim uoče nešto sumnjivo.

- Devedeset odsto tih provala je tzv. ad hoc provala. Lopovi ne znaju ko tu živi, osmatraju, gledaju da li su spuštene roletne, da li je negde svetlo upaljeno, da li dopire zvuk iz kuće - navodi Slađan Janković iz MUP-a.

Dodaje i da se dešava da komšije pozovu policiju i prijave npr. lupnjavu ili ako uoče neka nepoznata lica.

Iz MUP-a savetuju: dobro obezbedite svoje domove. Zaključajte sve, obezbedite prozore. Ako možete nađite jednog dobrog komšiju. To je sigurnije od svakog alarma.