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Da li biste za garsonjeru od svega 26 kvadrata izdvojili čak 130.000 evra? To znači da jedan kvadrat košta oko 5.000 evra, što je cena koja jedo pre nekoliko godina bila rezervisana za najskuplje evropske gradove.

Upravo takav oglas za stan na Dorćolu poslednjih dana izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da su cene nekretnina potpuno izmakle kontroli, drugi ocenjuju da se na najtraženijim lokacijama u Beogradu odavno ne prodaju samo kvadrati, već i prestižna adresa.

Dorćol i Vračar među najskupljim lokacijama u Beogradu

Prema ocenama, mali stanovi na Dorćolu i Vračaru poslednjih godina beleže stalan rast cena.

Razlog je jednostavan – ponuda je ograničena, dok interesovanje kupaca ne jenjava. Posebno su tražene manje stambene jedinice koje se lako mogu izdavati ili predstavljaju dugoročnu investiciju.

Blizina centra grada, Dunava, bogata kulturna ponuda i razvoj novih luksuznih stambenih kompleksa dodatno su povećali atraktivnost Dorćola, pa se kvadrat u pojedinim delovima ovog naselja prodaje po cenama koje su donedavno bile nezamislive za domaće tržište.

Više se ne kupuje samo stan već i investicija

Stručnjaci sve češće ukazuju da se struktura potražnje promenila.

Kupcima više nije presudna velika kvadratura, već lokacija koja može da donese stabilan prihod od izdavanja ili da dugoročno sačuva vrednost uloženog novca.

U tom kontekstu, mikro stanovi postaju atraktivni ne samo onima koji rešavaju stambeno pitanje, već i investitorima koji računaju na rast vrednosti nekretnine.

Gde je granica cene koju su kupci spremni da plate?

Oglas za garsonjeru od 26 kvadrata po ceni od 130.000 evra ponovo je otvorio pitanje da li tržište nekretnina u Beogradu dostiže svoj vrhunac ili će cene nastaviti da rastu.