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Upisati željeni fakultet je najveća briga svakog budućeg studenta. A odmah posle toga sledi gde živeti. Za brucoše najviše, ali i za one koji su na kasnijim godinama studija jedna od najvećih dilema je na kojoj lokaciji iznajmiti stan?

To naravno zavisi od mnogo faktora, pre svega koliki je mesečni budžet za stan i prateće troškove, ali i od toga kakav vam je stan potreban, da li ga tražite sami ili sa cimerom.

Jedan od najbitnijih uslova za neke studente, može biti i koliko je stan blizu fakulteta na kome studira. Vreme koje se uštedi odlaskom peške do fakulteta, na predavanja i vežbe, a ne čekajući prevoz, često nije zanemarljivo.

Delovi grada u Beogradu na kojima se nalaze fakulteti su centar grada i to oko Studentskog trga i Zelenog venca, Voždovac, Kumodraž, Vračar, zatim Bulevar kralja Aleksandra, Košutnjak kao i Zemun, konkretno Nemanjina ulica gde se nalazi Poljoprivredni fakultet.

Istraživali smo kakvi se stanovi za studente u Beogradu mogu iznajmiti 300, 400 i 500 evra.

Stanovi za studente u centru Beograda

Na Zelenom vencu, Studentskom trgu i Starom gradu za mesečnu stanarinu od 350 do 500 evra najčešće se može pronaći garsonjera i jednosoban stan do 35 kvadrata.

Najčešće se izdaju namešteni stanovi i u većini oglasa je naglašeno da su potpuno ili delimično renovirani.

Cena konkretno zavisi od mikrolokacije i stanja nekretnine.

Voždovac: Koliko košta stan blizu FON-a i FPN-a?

U blizini Saobraćajnog fakulteta od trenutno 12 oglašenih stanova samo dva su ispod 500 evra. Jedan se iznajmljuje za 400 i on je dvosoban u visokom prizemlju, dok je drugi 460 evra i ima 43 kvadrata.

Trenutno se u blizini ovog fakulteta iznajmljuju stanovi sa više soba, ili u potpuno novim zgradama, luksuzno namešteni, pa otuda i viša cena.

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U blizini Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka trenutno je na sajtu 4zida oglašeno 38 nekretnina, i od toga jedan stan je garsonjera od 32 kvadrata koja se izdaje za 400 evra.

Ostali stanovi su veće strukture sa 2 ili 3 sobe i mogu se iznajmiti po ceni od 500 pa do 1.400 evra koliko je oglašen stan u novogradnji od 90 kvadrate u Ulici Jove Ilića. To može da bude opcija za studente koji žele da žive sa cimerima i dele troškove.

Kumodraž: Opcije blizu Farmaceutskog fakulteta

Naselje Kumodraž takođe pripada opštini Voždovac i u ovom naselju se nalazi Faramaceutski fakultet. Zato kod pretrage stanove u blizini ovog fakulteta treba obratiti pažnju i gledati i stanove na Voždovcu kod kojih piše da je Farmaceutski fakultet u blizini, ali proširiti pretragu stanova i na Kumodraž.

U blizini Farmaceutskog fakulteta trenutno je aktuelno 6 oglasa, i samo jedan je skuplji od 500 evra, dok se svi ostali uklapaju u raspon cena od 240 do 500 evra.

Najjeftinija je garsonjera od 21 kvadrat i iznajmljuje se za 240 evra. Zatim ima stanova od 250 evra, 300, 350 za svačiji džep.

Za oko 480 evra u ponudi je dvosoban stan kompletno i moderno namešten kao i jedan trosoban prazan, pogodan za više studenata koji planiraju duže da žive u njemu.

Vračar, Zvezdara i Palilula: Veliki izbor stanova za studente

U blizini Vukovog spomenika, u Bulevaru kralja Aleksandra, i u blizini Tašmajdanskog paka nalaze se Pravni fakultet i Fakultet tehničkih nauka, u ulici ispod je Mašinski, dok je Rudarsko geološki takođe u blizini.

Na ovim lokacijama se, na sajtu 4zida trenutno oglašava veliki broj stanova koji se uklapaju u cenu do 500 evra.

Najjeftiniji se trenutno izdaje po ceni od 300 evra, i to garsonjera od 20 kvadrata. Osim tog stana, ima i garsonjera od 25 kvadrata po ceni od 350 evra. U oglasu je naznačano i da se stan prvobitno iznajmljivao za 400 evra, ali da se sada snižena cena.

U rasponu cena od 450 do 500 evra mogu se pronaći jednosobni ili manji dvosobni stanovi.

Košutnjak: Za studente DIF-a i Šumarskog fakulteta

Na ovoj lokaciji stanove najčešće traže studenti DIF-a, kao i Šumarskog fakulteta. Trenutno su u ponudi tri stana koja se uklapaju u cenu do 500 evra na lokaciji Košutnjak.

Najjeftiniji košta 300 evra i u oglasu je naznačeno da je idealan za jednu osobu. Potpuno nov. Dok je naskuplji 500 evra, ali on je dvosoban i kompletno namešten, pogodan za dva studenta.

Foto: Shutterstock

Ako ne nađu pogodan stan na Košutnjaku, studenti ova dva fakulteta mogu da gledaju i stanove na Banovom brdu. Možda do fakulteta ne mogu baš peške, ali je dovoljno tri do četiri autobuske stanice, u zavisnosti koji je deo Banovog brda.

Zemun: Stanovi u blizini Poljoprivrednog fakulteta

U Zemunu se nalazi Poljoprivredni fakultet, i administrativno pripada delu koji se zove“donji grad“.

U Zemunu se iznajmljuje veliki broj nekretnina, ali treba pažljivo gledati jer zemunskoj opštini pripadaju i naselja Altina, Batajnica, Zemun Polje, Galenika…a od njih do Poljoprivrednog fakulteta se ne može stići pešice.

U centru Zemuna najjeftiniji stan pronašli smo za 350 evra, i u tu cenu ulaze i svi režijski troškovi. Između 400 i 500 evra iznajmljuju se jednoiposobni ili dvosobni stanovi.

Kada je najbolje tražiti studentski stan?

I za kraj, važno je znati da su ovo trenutno oglašene prosečne cene. Međutim, svake godine, najčešće početkom septembra, cene stanova za iznajmljivanje obično poskupe, jer je tada i tražnja najveća.

Brucoši stanove najčešće iznajmljuju početkom oktobra, a nešto kasnije i studenti koji te godine nisu uspeli da dobiju studentski dom.

Koliko košta stan za studente u Beogradu?

Prema aktuelnim oglasima, studentski stanovi u Beogradu mogu se pronaći već od oko 240 evra mesečno, dok se najčešća ponuda kreće između 300 i 500 evra.

Koji delovi Beograda su najpovoljniji za studente?

Kumodraž, pojedini delovi Voždovca i Zvezdare trenutno nude najveći izbor stanova koji se uklapaju u studentski budžet.

Kada je najbolje tražiti stan za studente?

Najveći izbor je tokom leta. Početkom septembra i oktobra potražnja raste, pa često rastu i cene zakupa.