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Na prostoru sportskog kompleksa Crvene zvezde, kao i na okolnim parcelama između ulica Ljutice Bogdana, Rajka Mitića, Generala Pavla Jurišića Šturma, Bulevara oslobođenja, Autokomande i Ulice dr Milutina Ivkovića, planirana je obimna urbanistička transformacija. Pored modernizacije sportskog centra, planirana je i izgradnja novog stambeno-poslovnog naselja u kojem bi moglo da živi gotovo 2.900 stanovnika.

To predviđa Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije, koji obuhvata oko 24,3 hektara na teritoriji opština Savski venac i Voždovac. Izradu plana potpisuje Bureau Cube Partners d.o.o.

Najznačajnija promena odnosi se na deo prostora koji će iz postojeće sportsko-komercijalne zone biti prenamenjen u sportsko-stambeno-poslovnu zonu. U okviru zone mešovitih gradskih centara (M4) planirana je izgradnja oko 246.000 kvadratnih metara bruto razvijene građevinske površine. Od toga će približno 205.000 kvadrata biti namenjeno stanovanju, dok će oko 55.000 kvadratnih metara biti predviđeno za poslovne sadržaje.

Prema procenama, u ovom delu kompleksa živeće oko 2.890 stanovnika, dok će biti otvoreno približno 410 novih radnih mesta.

Objekti u zoni M4 moći će da budu visoki do 28 metara, odnosno do 30,5 metara ukoliko imaju povučenu etažu. U prizemljima će biti obavezni komercijalni sadržaji, a plan dozvoljava izgradnju stanova, kancelarija, hotela, restorana, prodavnica, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, kulturnih sadržaja, kao i drugih kompatibilnih namena.

Novi stadion i prateći objekti

Centralni sportski kompleks (SK1) zadržaće sport kao osnovnu funkciju, ali će biti obogaćen dodatnim sadržajima. Plan omogućava izgradnju novog stadiona ili rekonstrukciju postojećeg, kapaciteta do 45.000 gledalaca, u skladu sa standardima FIFA i UEFA.

Ukupna bruto razvijena površina sportskog kompleksa povećaće se sa sadašnjih oko 40.000 na približno 70.000 kvadratnih metara. Od toga će oko 45.000 kvadrata biti namenjeno sportskim sadržajima, dok će preostalih 25.000 kvadratnih metara biti iskorišćeno za komercijalne namene.

Pored stadiona, planirana je mogućnost izgradnje internata, hotela, medicinskog centra, muzeja, škole fudbala, akademije za trenere, kongresnog i medija centra, upravne zgrade, smeštaja za sportiste, kao i poslovnih prostora, kancelarija, restorana, prodavnica, hostela i hotela. Predviđene su i podzemne garaže, nove pešačke i biciklističke staze, kao i dodatne zelene površine.

Broj zaposlenih u okviru sportskog kompleksa trebalo bi da poraste sa oko 250 na približno 850.

Nova komercijalna zona

Na severnom delu obuhvata predviđena je posebna zona komercijalnih sadržaja (K1), u kojoj će bruto površina objekata biti povećana sa sadašnjih oko 2.400 na približno 20.000 kvadratnih metara.

U ovoj zoni dominiraće trgovinski i poslovni sadržaji, uz mogućnost izgradnje hotela, kancelarija, restorana, objekata uslužnih delatnosti i drugih komercijalnih sadržaja. Stanovanje će biti dozvoljeno kao prateća, odnosno kompatibilna namena.

Kako se navodi u dokumentaciji, cilj izrade plana jeste provera razvojnog potencijala ovog prostora i stvaranje uslova za izgradnju novih sadržaja uz očuvanje sportske funkcije kompleksa, unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i zaštitu životne sredine.

U planu se navodi i da prostor oko stadiona Crvene zvezde, uprkos atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini Autokomande i glavnih gradskih saobraćajnica, do sada nije bio iskorišćen u punom kapacitetu.

Na nivou celokupnog obuhvata planirana je izgradnja oko 205.000 kvadratnih metara stambenog prostora, 100.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i 45.000 kvadratnih metara sportskih sadržaja, dok bi ukupan broj zaposlenih u budućnosti trebalo da dostigne oko 1.440.