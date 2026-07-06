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Kompanija Telekom Srbija u prethodnoj godini je, prema svim parametrima poslovanja, dodatno uvećala prednost u odnosu na konkurenciju i još jednom dokazala da je daleko ispred svih operatera i vlasničkih grupacija u regionu bivše Jugoslavije, uključujući one čije je sedište u zemljama članicama EU.

Ovo je pokazala najnovija godišnja analiza poslovnih rezultata operatera na prostoru eks-Ju, koju redovno pravi ugledni hrvatski portal Medija Dejli, specijalizovan za dešavanja na tržištima telekomunikacija i medija.

Kada je reč o prihodima vlasničkih grupacija u regionu, Telekom Srbija Grupa iza sebe je ponovo ostavila konkurente kao što su Telekom Austrija Grupa, Dojče Telekom i Junajted Grupa, s tim što je razlika u korist naše srpske grupacije još dramatičnija nego ranije.

- Telekom Srbija Grupa, koju čine Telekom Srbija, Telekom Srpske i crnogorski Mtel, tokom 2025. ostvarila je 2,145 milijardi evra prihoda, što predstavlja rast od gotovo 427 miliona evra u odnosu na 2024. godinu. To je ujedno najveći apsolutni rast među svim grupacijama, zahvaljujući kojem je dodatno povećana prednost u odnosu na konkurente - ističe portal iz Zagreba.

Brojke su potpuno jasne: Telekom Srbija Grupa je u odnosu na Austrijance napravila prihod veći za ogromnih 685 miliona evra, a u odnosu na Nemce još više - ispred njih je za 717 miliona evra! Na dalekom četvrtom mestu je Junajted Grupa, mada će njihovi prihodi još značajnije padati jer su u međuvremenu prodali SBB, a sprema se i prodaja Telemaha BiH, navodi Medija Dejli.

Foto: Poslovni rezultati tvrtki 2025

Kada je reč o poslovanju pojedinačnih operatera, “na prvom mestu ponovo se nalazi Telekom Srbija, koji je ostvario prihod od 1,696 milijardi evra, čime je dodatno učvrstio svoju vodeću poziciju. U odnosu na 2024, kada je prihod iznosio 1,422 milijarde evra, kompanija je povećala prihode za gotovo 274 miliona eura, odnosno približno 19 posto”, ističe se u analizi hrvatskih stručnjaka.

Daleko iz srpskog nacionalnog giganta i ovde su operateri sa sedištem u zemljama članicama EU - drugoplasirani Hrvatski Telekom i na trećem mestu Telekom Slovenija.

- Iako su obe kompanije ostvarile pozitivne rezultate, njihov rast nije bio dovoljan da smanje razliku u odnosu na vodećeg igrača. Štaviše, jaz između Telekoma Srbije i Hrvatskog Telekoma povećao se sa oko 465 miliona evra u 2024. na više od 681 miliona evra u 2025. Telekom Srbija ostvario je najveći apsolutni skok prihoda, čime je dodatno povećao prednost ispred konkurencije - naglašava se u analizi.

Foto: Poslovni rezultati tvrtki 2025

Profitabilnost najvećih operatera u regionu eks-Ju donela je još više promena nego što je to slučaj sa prihodima - raspored na vrhu značajno se promenio.

- Najveći dobitnik godine je Telekom Srbija, koji je sa neto dobiti od 211,3 miliona evra ubedljivo preuzeo prvo mesto. U odnosu na 2024, kompanija je više nego udvostručila rezultat. Time je prestigla prošlogodišnjeg lidera Hrvatski Telekom, koji nije mogao da prati snažan rast srpskog operatora - potpuno je jasan Medija Dejli.

Najveći pad profitabilnosti među vodećim operaterima zabeležio je Telekom Slovenije, dok su u poslovnom minusu Telemah Slovenija (deo Junajted Grupe) i A1 Slovenija (iz sastava Telekom Austrija Grupe).

Ogroman skok Mtel-a i uspesi Vladimira Lučića

Medija Dejli naglašava i izuzetne poslovne rezultate crnogorskog operatera Mtel, koji pripada Telekom Srbija Grupi. Mtel je povećao prihode na čak 183,4 miliona evra i na nivou regiona sada zauzima 15. mesto. Ali, to nije sve.

- Jedan od najvećih pomaka na lestvici profitabilnosti ostvario je crnogorski Mtel, koji je skočio sa 12. na 5. mesto. Njegova dobit porasla je sa 14,9 miliona na čak 76,7 miliona evra, što predstavlja jedno od najvećih poboljšanja među svim operatorima u regionu- ističe se u analizi Medija Dejli.

Foto: Poslovni rezultati tvrtki 2025

Podsetimo, snažno napredovanje Mtel-a u Crnoj Gori započelo kada je na njegovom čelu bio sadašnji generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, koji je ovog operatera u vrlo kratkom roku uspeo da podigne sa trećeg mesta na crnogorskom tržištu na poziciju broj jedan. Isto kao što je Lučić uspeo da od Telekoma Srbija - koji je do 2018. bio staromodni lokalni operater fiksne i mobilne telefonije čiji je goli opstanak bio krajnje neizvestan, napravi ubedljivog lidera regiona, najmoderniju kompaniju u našem delu Evrope i uspešnog međunarodnog igrača.

Ko je sve među najvećima

- Telekom tržište regiona nastavilo je da raste i tokom 2025, ali prošlogodišnji poslovni rezultati pokazuju da se na samom vrhu razlika između vodeće kompanije (Telekom Srbija) i najbližih konkurenata dodatno povećala. Najvećih 20 telekom operatera ostvarilo je ukupne prihode od 7,86 milijardi evra, što je skoro 830 miliona evra više nego godinu ranije.

Lestvica pokazuje veliku stabilnost među vodećim kompanijama. Prvih sedam mesta ostalo je nepromenjeno u odnosu na prošlu godinu. Nakon Telekoma Srbije, Hrvatskog Telekoma i Telekoma Slovenije dolaze Jetel Srbija, A1 Hrvatska, A1 Srbija i Telemah Hrvatska - navodi hrvatski portal u detaljnom tekstu.

Foto: Poslovni rezultati tvrtki 2025

Motor zapošljavanja

Najveći operatori u regionu tokom 2025. zapošljavali su ukupno 33.912 radnika, što je za 656 više nego godinu ranije. Nakon nekoliko godina uglavnom stabilnog broja zaposlenih, najnoviji podaci pokazuju blagi zaokret prema rastu, najviše zahvaljujući najvećim operatorima u Srbiji i Hrvatskoj.

Telekom Srbija se stalno modernizuje, obavio je više akvizicija i proširuje poslovanje, što sve doprinosi i rastu zaposlenosti. Srpski nacionalni operater je 2023. imao 8.367 zaposlenih, u 2024. ta brojka je iznosila 8.689, a u 2025. imao je 8.756 radnika.