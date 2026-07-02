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Lučić je rekao da je Telekom Srbija u poslednjih 25 godina isplatio više od 1,1 milijardu evra dividendi.

- Skoro četiri milijardi evra smo za 25 godina vratili državi kroz razne poreze, naknade i dividende - rekao je Vladimir Lučić za TV Pink.

Govoreći o finansijskim rezultatima, Lučić je kazao da pokazatelji o poslovanju u prvih šest meseci ove godine ukazuju da će se kompanija približiti cifri od tri milijarde evra prihoda i operativnom profitu od milijardu i po.

Naveo je da je Telekom Srbija u 2025. ostvario rekordan prihod od 2,3 milijarde, a operativni profit 1,3 milijarde.

- Glavni deo u našoj grupi i dalje je rast Telekoma Srbije, gde je prihod bio oko 1,7 milijardi, operativni profit milijardu, a neto profit više od 200 miliona evra. Od 2018. godine samo u Srbiji povećali smo pet puta operativni profit - naveo je Lučić.

Dodao je da je dobrim finansijskim rezultatima u prošlpoj godini 2025. doprineo izlazak na berzu u Dublinu i istakao da je Telekom Srbija jedina kompanija Zapadnog Balkana koja je na tržištu kapitala i koja ima kreditni rejting.

- Imali smo ponudu za 14 milijardi dolara i to je najveće interesovanje za neku kompaniju takozvanog tržišta u razvoju u poslenje dve godine u svetu - kazao je Lučić.

Govoreći o tome da je kompanija Telekom Srbija obezbedila finansiranje američke Exim banke za ubrzanje razvoja 5G mreže, Lučić je rekao da je Telekom prvi operator u Evropi, a drugi u svetu koji ima direktan ugovor sa američkom Exim bankom što, kako je istakao, znači direktnu podršku američke administracije razvoju Telekoma Srbije.

- To finansiranje 5G smo počeli sa 50 miliona dolara, ali to će se nastaviti jer jačamo saradnju sa američkim kompanijama, ne samo sa stanovišta implementacije njihove opreme, kao što su Cisco, Juniper, Microsoft, Apple, nego i sa Amazonom i drugim digitalnim kompanijama. Podrška Telekomu je odličan znak i za američke investicije iz drugih oblasti u Srbiju i Zapadni Balkan koji su definisali kao mesto interesa - rekao je Lučić.

Govoreći o najznačajnijim investicijima Telekoma u narednom periodu, Lučić je na prvom mestu izdvojio razvoj 5G mreže i naveo da će u naredne tri godine skoro cela Srbija imati odličan signal 5G mreže.

- To je najbitnije i za razvoj veštačke inteligencije, razvoj robota, jer svi oni rade preko 5G mreže, tako da će to omogućiti i digitalni razvoj - rekao je Lučić.

Dodao je da je u planu i širenje na tržište SAD navodeći da će od septembra Telekom kao mobilni operater pokrivati čitavu Ameriku.

Kao treći prioritet naveo je nastavak finansiranja startapa i naveo da će vrednost pet startapa koje Telekom finansira ove godine biti veća od 50 miliona.