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Na tržište Srbije Francuzi stižu kupovinom 80 odsto udela u austrijskoj kompaniji "Brantner green solutions", koja u Srbiji posluje kao "Brantner otpadna privreda doo"..

Kako je objavljeno na sajtu Paprec-a ta firma je sa kompanijom Brantner potpisala ugovor o preuzimanju većinskog udela u "ekološkoj diviziji" austrijske grupacije.

Kako se navodi u saopštenju francuskog Paprec-a, kompaniju Brantner je 1936. godine osnovala porodica Brantner i u međuvremenu je postala ugledna kompanija u oblasti sakupljanja, sortiranja, reciklaže i upravljanja otpadom.

Velika mreža poslovnica

Kontinuiranim ulaganjem i inovacijama, navedeno je, kompanija je izgradila mrežu od 65 postrojenja i poslovnica u Austriji, gde joj je sedište, kao i u Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji i Srbiji.

Brantner green solutions posluje na 65 lokacija i postrojenja u pet zemalja, ima više od 28.000 klijenata i gotovo 2.500 zaposlenih, dok godišnji prihodi kompanije premašuju 320 miliona evra.

U Srbiji Brantner posluje kroz četiri lokacije, u Novom Bečeju, Kovačici, Kanjiži i Opovu, u okviru poslovanja koje obuhvata upravljanje otpadom, njegovo prikupljanje i reciklažu.

Finansijska vrednost transakcije nije objavljena. Paprec navodi da je ovo najveća pojedinačna investicija grupe od 2016. godine, kada je realizovano spajanje sa francuskom kompanijom Coved.

Transakcija se odnosi na poslovanje Brantner green solutions, dok Brantner Logistic Solutions i Brantner Real Estate ostaju u potpunom vlasništvu porodice Brantner.

Tehnologija na raspoalganju lokalnim samoupravama

"Kroz ovo partnerstvo želimo da ubrzamo razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi, stavljajući tehnologije i ekspertizu koju je naša grupa razvijala duže od 30 godina u oblasti reciklaže i ponovnog iskorišćenja otpada na raspolaganje lokalnim samoupravama i privredi u ovim zemljama", navodi Paprec.

Predsednik i izvršni direktor Papreca Matje Petitigenen biće predsednik kompanije, dok će Bernd Brantner obavljati funkciju potpredsednika.

Nakon dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja, Paprec očekuje da će akvizicija povećati ukupnu veličinu grupe na oko 26.000 zaposlenih u 15 zemalja, uz godišnje prihode veće od 4,5 milijardi evra.

Transakcija je uslovljena dobijanjem odobrenja nadležnih regulatornih tela.