Slušaj vest

Na marginama jubilarnog 20. godišnjeg sastanka ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope, koji je održan juče u Palati „Srbija“ u Beogradu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić održao je bilateralne sastanke sa visokim predstavnicima Savezne Republike Nemačke, Republike Moldavije i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Na sastancima je bilo reči o daljem unapređenju saradnje Srbije sa inostranim partnerima, evropskim integracijama, investicijama i novim zajedničkim projektima u oblasti poljoprivrede i seoskog razvoja.

Delegaciju Savezne Republike Nemačke predvodila je parlamentarna državna sekretarka Saveznog ministarstva za poljoprivredu, ishranu i domovinu Silvija Breher, a sastanku sa ministrom Glamočićem prisustvovala je i novoimenovana ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Holštajn. U srdačnom i otvorenom razgovoru potvrđeno je da je Nemačka jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije, uz ocenu sagovornika da dosadašnja uspešna saradnja dve zemlje može biti dodatno osnažena novim inicijativama i zajedničkim projektima, naročito u oblastima klimatski otporne i precizne poljoprivrede, digitalizacije, navodnjavanja, prerade hrane, kao i podrške mladima i ženama u seoskim sredinama.

Podrška Nemačke

Državna sekretarka Breher ukazala je na značaj nastavka evropskog puta Srbije i pozdravila preuzimanje predsedavanja Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope (SWG), ocenivši da Srbija time preuzima važnu ulogu u daljem jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona na putu ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. Ministar Glamočić je istakao da Srbija izuzetno ceni podršku Nemačke na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, kao i podršku regionalnom povezivanju i modernizaciji poljoprivrede.

„Nemačka je jedan od naših najvažnijih partnera i želimo da tu saradnju pretvorimo u što više konkretnih rezultata za naše poljoprivrednike. Posebno su nam važni razmena znanja, primena novih tehnologija i realizacija zajedničkih projekata koji našim proizvođačima mogu pomoći da budu konkurentniji i otporniji na klimatske promene. Srbija ostaje posvećena evropskom putu i želimo da kroz saradnju sa Nemačkom dodatno ubrzamo modernizaciju našeg agrarnog sektora“, poručio je Glamočić.

Na sastanku sa ministrom poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Moldavije Eugenijem Osmočeskuom razgovarano je o mogućnostima za snažnije povezivanje dva agrarna sektora, sa posebnim osvrtom na vinogradarstvo i vinarstvo, kao oblasti u kojoj postoji prostor za razmenu iskustava, stručnog znanja i povezivanje proizvođača. Razmotrene su i mogućnosti za unapređenje trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, kao i saradnja u oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarne politike.

Evropske integracije

Posebna tema razgovora sa moldavskim ministrom bila je razmena iskustava u procesu evropskih integracija i priprema za primenu Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije. Glamočić je ukazao na mogućnost intenzivnije saradnje stručnih službi dve zemlje i razmene praktičnih iskustava u oblasti IPARD programa.

Ministar Glamočić je održao sastanak i sa pomoćnikom generalnog direktora FAO i regionalnim predstavnikom za Evropu i Centralnu Aziju Viorelom Gutuom. Ocenjeno je da Srbija i FAO imaju odličnu saradnju i da je naredni korak njeno dalje proširivanje kroz nove projekte i novi Programski okvir saradnje, usklađen sa prioritetima Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije.

„Iza nas je dug i sadržajan dan, sa mnogo razgovora i važnih sastanaka, ali i dan u kojem smo mnogo toga postigli – od važnih dogovora na regionalnom nivou do konkretnih razgovora sa našim međunarodnim partnerima. Otvorili smo nove mogućnosti za saradnju, investicije, razmenu znanja i primenu savremenih rešenja u poljoprivredi. Na nama je sada da dogovoreno pretvorimo u rezultate koje će osetiti naši poljoprivrednici i ljudi koji žive na selu. To je suština svega što radimo“, zaključio je Glamočić nakon bilateralnih sastanaka.