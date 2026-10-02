Dinar je prema evru bez veće promene na dnevnom nivou.
Novčanik
Kursna lista za petak 2. oktobar 2026: NBS objavila zvanični srednji kurs dinara
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Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,4948 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru bez veće promene na dnevnom nivou, dok je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou dinar je prema evru niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 104,4027 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, dok na godišnjem nivou, kao i od početka godine, beleži pad od 3,9 odsto.
Biznis Kurir
|104,4027
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