Dinar je prema evru bez veće promene na dnevnom nivou, dok je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou dinar je prema evru niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 103,6668 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,7 odsto nego pre mesec dana, dok na godišnjem nivou, kao i od početka godine, beleži pad od 3,5 odsto.