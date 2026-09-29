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Ekonomista i uzgajivač živine Nikola Draganić svoj posao nije započeo iz velike poslovne ideje, već, kako kaže, iz čistog preživljavanja. Nakon što mu je 2009. godine požar uništio sve što je imao u Beogradu, otišao je u Guču i počeo ponovo — sa svega nekoliko prepelica.

Vremenom je upravo njihov uzgoj proširio i danas u prepelicama vidi dobru poslovnu priliku. Kako objašnjava, za njihovo držanje nije potrebno mnogo prostora — uzgajaju se u kavezima, pa za početak može da posluži i šupa.

Prednost vidi i u troškovima ishrane. Prema njegovoj računici, jedna prepelica dnevno pojede oko 30 grama hrane, dok je kokoški potrebno približno 120 grama. Istovremeno, navodi da cena prepeličjih jaja može da bude na nivou kokošijih.

Od nekoliko ptica do sistema "ključ u ruke"

Prava prekretnica u poslu, međutim, nije bila samo u povećanju broja prepelica. Draganić je razvio sopstveni patentirani inkubator, a zatim osmislio sistem "ključ u ruke", kroz koji ljudima nudi ptice, opremu i garantovani otkup.

Time njegov posao više nije bio vezan samo za sopstvenu proizvodnju, već je model proširen i na druga domaćinstva. Draganić kaže da je shvatio da je napravio nešto veće od običnog biznisa kada je njegov sistem počeo da donosi platu stotinama domaćinstava.

1/11 Vidi galeriju Nikola Draganić i biznis od prepelica Foto: RINA, RINA/Privatna arhiva

Kao važnu potvrdu onoga što radi izdvaja i priznanje "Heroj Srbije", koje je, prema njegovim rečima, dobio od Evropske unije.

Jedna od računica na kojoj zasniva poslovni model odnosi se upravo na inkubaciju.

- Od jajeta od 25 dinara za 21 dan možete da dobijete pile vredno 150 dinara - objašnjava Draganić.

"Najveći izazov bilo je rušenje predrasuda"

Za uspeh je, smatra, presudna bila inovacija, ali njegova poslovna priča nije ostala samo na proizvodnji i zaradi. Kao jedan od najvećih izazova izdvaja rušenje predrasuda.

U posao je uključivao i bivše osuđenike, sa idejom da im kroz rad pruži priliku za novi početak i pokaže da ljudi zaslužuju drugu šansu.

Planovi za budućnost, s druge strane, vode ga ka spajanju tradicionalne poljoprivrede i novih tehnologija. Draganić navodi da je poljoprivredu povezao i sa blokčejn tehnologijom, a svoje iskustvo želi da prenese i drugima.

Foto: RINA

Kroz knjigu i edukacije namerava posebno da se obrati mladima i pokaže im da život i posao na selu mogu da imaju ekonomsku perspektivu. Njegov cilj je da ih podstakne da poslovnu šansu ne traže isključivo u gradovima, već da razmisle i o tome šta mogu da naprave od poljoprivrede.

Za Draganića je taj put počeo sa nekoliko prepelica nakon životnog preokreta, a danas ga nastavlja kroz širenje proizvodnje, sopstvene inovacije i model u koji želi da uključi i druga domaćinstva.