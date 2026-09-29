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Američki Biro za statistiku rada (BLS) objavio je projekcije kretanja zaposlenosti do 2035. godine, a Business Insider ih je ukrstio sa podacima o zaradama kako bi izdvojio 20 zanimanja koja istovremeno imaju dobre prihode i potencijal za značajan rast broja zaposlenih. U obzir su uzeti poslovi sa medijalnom godišnjom zaradom od najmanje 75.000 dolara.

Podaci se odnose na američko tržište rada, ali trendovi koje pokazuju zanimljivi su i šire, posebno kada je reč o tome koje veštine će biti tražene u godinama koje dolaze..

Nije iznenađenje što se na listi nalaze zanimanja povezana sa podacima, veštačkom inteligencijom i sajber-bezbednošću.

Broj zaposlenih na pozicijama stručnjaka za podatke (data scientist) u SAD trebalo bi da poraste za oko 35 odsto između 2025. i 2035. godine, dok se za stručnjake za informacionu bezbednost predviđa rast od oko 21 odsto. Potražnju podstiče sve veća količina podataka koju kompanije prikupljaju i obrađuju, ali i potreba za razvojem AI sistema i zaštitom poslovanja od sajber-napada.

Među zanimanjima sa visokim potencijalom su i računarski i informacioni istraživači, koji rade na razvoju novih tehnologija i AI rešenja. Za ovu profesiju BLS predviđa rast zaposlenosti od 22 odsto, uz medijalnu godišnju zaradu od 140.300 dolara.

Zdravstvo će imati sve veću potrebu za radnicima

Jedan od najjasnijih trendova odnosi se na zdravstveni sektor.

BLS očekuje da će broj zaposlenih medicinskih sestara sa naprednim ovlašćenjima, odnosno nurse practitioner-a, porasti za 41 odsto do 2035. godine. Njihova medijalna godišnja zarada iznosi 132.300 dolara.

Rast se očekuje i kod lekarskih asistenata, kao i kod menadžera zdravstvenih službi. Za menadžerske pozicije u zdravstvu predviđa se rast zaposlenosti od 24 odsto, dok je medijalna godišnja zarada 123.860 dolara.

Razlog je, između ostalog, starenje stanovništva i rast potrebe za zdravstvenim i socijalnim uslugama. Zdravstvo i socijalna zaštita trebalo bi da budu među sektorima sa najvećim rastom zaposlenosti tokom naredne decenije.

Nisu samo IT i medicina u igri

Na listi se nalaze i zanimanja iz finansija i poslovanja. Računovođe i revizori, na primer, trebalo bi da dobiju veliki broj novih radnih mesta, dok se rast očekuje i kod finansijskih stručnjaka, menadžera i analitičara.

Posebno je zanimljivo što se među poslovima sa dobrim zaradama nalaze i oni koji zahtevaju kombinaciju analitičkog razmišljanja i poslovnog odlučivanja. To pokazuje da budućnost tržišta rada neće pripasti isključivo tehničkim profesijama, već i ljudima koji umeju da podatke pretvore u konkretne poslovne odluke.

Energetika postaje sve važnija

Promene u energetskom sektoru takođe otvaraju nova radna mesta.

Serviseri vetroturbina i instalateri solarnih fotonaponskih sistema nalaze se među zanimanjima sa najbržim procentualnim rastom zaposlenosti. Ipak, važno je napraviti razliku između procentualnog rasta i ukupnog broja novih poslova.

BLS predviđa rast od 37 odsto za instalatere solarnih sistema i 30 odsto za servisere vetroturbina. Međutim, zbog relativno male početne baze, ukupan broj novih radnih mesta u tim profesijama biće mnogo manji nego, recimo, u zdravstvu ili tehnologiji.

Šta to znači za ljude koji biraju karijeru

Jedna od važnijih poruka ovih projekcija jeste da dobro plaćen posao i posao budućnosti nisu nužno dve različite stvari.

Podaci ukazuju na rast potražnje za ljudima koji rade sa tehnologijom i podacima, ali i za stručnjacima koji rešavaju kompleksne probleme, upravljaju sistemima i rade u oblastima u kojima je ljudsku ekspertizu teško zameniti.

Istovremeno, automatizacija i AI mogu smanjiti potrebu za pojedinim rutinskim poslovima. BLS, na primer, očekuje da će automatizacija i AI doprineti padu zaposlenosti u delu administrativnih i kancelarijskih zanimanja.

Zato pitanje budućnosti karijere više nije samo "koji posao je najplaćeniji", već i koje veštine će biti dovoljno vredne da za njima potražnja nastavi da raste.

Za sada, američke projekcije daju prilično jasan odgovor: među njima su rad sa podacima, AI, sajber-bezbednost, zdravstvo, finansije i upravljanje, ali i zanimanja povezana sa tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije.