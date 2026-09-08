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Prema podacima koje prenosi Špigel, najveći nedostatak radne snage očekuje se u nekoliko sektora, među kojima su prodaja, briga o deci, socijalni rad, zdravstvo i elektroinstalaterski poslovi.

Ovi radnici će najviše nedostajati Nemačkoj

Najveći deficit do 2029. godine mogao bi da bude u sektoru prodaje, gde će, prema procenama, nedostajati oko 39.100 radnika.

Sledi briga o deci, sa manjkom od oko 29.900 zaposlenih, dok bi u oblasti socijalnog rada i socijalne pedagogije moglo da ostane nepopunjeno oko 23.600 radnih mesta.

U zdravstvenoj i medicinskoj nezi očekuje se nedostatak od približno 18.700 ljudi, dok bi u elektroinstalaterskim poslovima moglo da nedostaje oko 17.000 radnika.

Veliki broj zaposlenih odlazi u penziju

Autor studije Aleksandar Burštede naveo je da će narednih godina veliki broj ljudi otići u penziju, dok priliv novih radnika iz inostranstva neće biti dovoljan da nadoknadi njihov odlazak.

Razmere problema već su vidljive. Prema trenutnim podacima, prošle godine je na nemačkom tržištu rada nedostajalo gotovo 370.000 stručnih radnika.

Ukoliko se projekcije ostvare, taj broj bi do 2029. mogao gotovo da se udvostruči i dostigne oko 723.000.