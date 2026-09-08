Global Finance: guverner Jorgovanka Tabaković među najbolje ocenjenim guvernerima centralnih banaka i u 2026. godini
- Global Finance je i u izveštaju za 2026. svrstao guvernerku NBS Jorgovanku Tabaković među najbolje ocenjene, uz ocenu 'A–'.
- Navodi se da su inflacija, devizne rezerve, kurs dinara i udeo problematičnih kredita na nivou koji potvrđuje makroekonomsku i finansijsku stabilnost Srbije.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je i ove godine svrstana među najbolje ocenjene guvernere centralnih banaka u okviru izveštaja Ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini (Central Banker Report Cards 2026) svetskog finansijskog časopisa Global Finance, uz ocenu „A–”. Ocene su date na skali od „A+” do „F” („A” označava izuzetne rezultate, dok „F” predstavlja potpuni neuspeh) za uspeh u oblastima kao što su:
- kontrola inflacije,
- ostvarivanje ciljeva privrednog rasta,
- stabilnost valute,
- upravljanje kamatnim stopama,
- politička nezavisnost.
Rezultati Narodne banke Srbije potvrđuju očuvanu makroekonomsku i finansijsku stabilnost. Međugodišnja inflacija je u granicama ciljanog koridora (3±1,5%). Bruto devizne rezerve su na kraju jula iznosile 30,5 milijardi evra, što je rekordan nivo posmatrano na kraju meseca, i pokrivaju sedam meseci uvoza robe i usluga, dvostruko više od međunarodnog standarda. Učešće problematičnih kredita sniženo je na 2,0%, što je njihov najniži nivo. Očuvali smo i relativnu stabilnost kursa dinara prema evru, kao važan stub ukupne stabilnosti, uz povoljne uslove finansiranja građana i privrede.
Komentarišući ovogodišnje ocene, osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa Global Finance Džozef Điaraputo (Joseph Giarraputo) izjavio je: „Guverneri centralnih banaka suočeni su sa složenim zadatkom uspostavljanja ravnoteže: moraju da odgovore na uporne inflatorne pritiske, neizvesne izglede privrednog rasta i ekonomske uslove koji se brzo menjaju, a da istovremeno očuvaju poverenje tržišta i javnosti. Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocene iz grupe ’A’ jesu lideri koji su pokazali disciplinu, nezavisnost i dobro rasuđivanje potrebne da obezbede stabilnost, istovremeno usmeravajući svoje ekonomije kroz uvek nepredvidivo globalno okruženje.”
„Od centralnih banaka se, s pravom, očekuje da u složenim i brzo promenljivim uslovima ostanu jedan od stubova stabilnosti. Stabilnost ne bira okolnosti u kojima je potrebna – njena vrednost se najviše vidi upravo onda kada su okolnosti najteže. Zato je ova ocena pre svega obaveza da nastavimo da čuvamo poverenje i donosimo odgovorne odluke u dugoročnom interesu građana i privrede Srbije”, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković.
Biznis Kurir