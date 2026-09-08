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Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je i ove godine svrstana među najbolje ocenjene guvernere centralnih banaka u okviru izveštaja Ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini (Central Banker Report Cards 2026) svetskog finansijskog časopisa Global Finance, uz ocenu „A–”. Ocene su date na skali od „A+” do „F” („A” označava izuzetne rezultate, dok „F” predstavlja potpuni neuspeh) za uspeh u oblastima kao što su:

kontrola inflacije,

ostvarivanje ciljeva privrednog rasta,

stabilnost valute,

upravljanje kamatnim stopama,

politička nezavisnost.

Rezultati Narodne banke Srbije potvrđuju očuvanu makroekonomsku i finansijsku stabilnost. Međugodišnja inflacija je u granicama ciljanog koridora (3±1,5%). Bruto devizne rezerve su na kraju jula iznosile 30,5 milijardi evra, što je rekordan nivo posmatrano na kraju meseca, i pokrivaju sedam meseci uvoza robe i usluga, dvostruko više od međunarodnog standarda. Učešće problematičnih kredita sniženo je na 2,0%, što je njihov najniži nivo. Očuvali smo i relativnu stabilnost kursa dinara prema evru, kao važan stub ukupne stabilnosti, uz povoljne uslove finansiranja građana i privrede.

Komentarišući ovogodišnje ocene, osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa Global Finance Džozef Điaraputo (Joseph Giarraputo) izjavio je: „Guverneri centralnih banaka suočeni su sa složenim zadatkom uspostavljanja ravnoteže: moraju da odgovore na uporne inflatorne pritiske, neizvesne izglede privrednog rasta i ekonomske uslove koji se brzo menjaju, a da istovremeno očuvaju poverenje tržišta i javnosti. Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocene iz grupe ’A’ jesu lideri koji su pokazali disciplinu, nezavisnost i dobro rasuđivanje potrebne da obezbede stabilnost, istovremeno usmeravajući svoje ekonomije kroz uvek nepredvidivo globalno okruženje.”

„Od centralnih banaka se, s pravom, očekuje da u složenim i brzo promenljivim uslovima ostanu jedan od stubova stabilnosti. Stabilnost ne bira okolnosti u kojima je potrebna – njena vrednost se najviše vidi upravo onda kada su okolnosti najteže. Zato je ova ocena pre svega obaveza da nastavimo da čuvamo poverenje i donosimo odgovorne odluke u dugoročnom interesu građana i privrede Srbije”, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković.