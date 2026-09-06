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Cene nekretnina na Zlatiboru kreću se od 1.600 do 2.600 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od lokacije, objasnio je agent za nekretnine Slaven Tučić, koji dodaje da su najskuplje nekretnine u centralnom delu Zlatibora, gde kvadrat dostiže oko 2.600 evra.

- Na obodnim lokacijama, poput Zove, Potoka i Rasadnika, cene se kreću između 1.600 i 1.800 evra po kvadratu - rekao je agent za nekretnine u emisiji Presek.

Sagovornik Newsmax Balkans navodi da su upravo periferne lokacije sve interesantnije kupcima.

- Turisti tokom boravka na Zlatiboru uvide koliko je ova lokacija interesantna i u okolnim delovima, ne samo u centralnom delu. Samim tim je uvećana potražnja za tim lokacijama, odnosno nekretninama koje su u perifernim delovima Zlatibora - pojasnio je Tučić.

Iako je trenutno ponuda nekretnina veća od potražnje, Tučić očekuje da bi sa dolaskom jeseni interesovanje kupaca moglo da poraste, što je uobičajeno nakon uspešne letnje turističke sezone.

Foto: Kurir

Meštanin Zlatibora ocenjuje da više ne postoji jedno pravilo kada je reč o najatraktivnijim lokacijama za kupce na ovom području. Kako je istakao, nekretnine se podjednako kupuju u centralnom delu Zlatibora, ali i na periferiji, odnosno u ruralnijim delovima planine.

- Više nema pravila šta je to najatraktivnije za kupovinu ovde na Zlatiboru. Kupuju se podjednako nekretnine i u centru, dakle ovde u užem jezgru planine, ali i van centra, u onim ruralnijim delovima Zlatibora - rekao je.

On je ukazao da je Zlatibor prostrana planina i da izgrađeni deo zauzima manje od dva odsto njene teritorije, iako se često kritikuje način na koji je poslednjih godina urbanizovan.

Za sedam meseci više od 800.000 noćenja

Osim tržišta nekretnina, na Zlatiboru cveta i turizam. Meštanin je predočio da je za prvih sedam meseci ove godine ostvareno više od 800.000 noćenja.

- Ovde je zaista veliki broj gostiju, kao da je sezona negde tek na polovini usred leta, a već smo u septembru. Nekada to nije izgledalo tako - podseća.

Foto: Kurir

I agent Tučić je saglasan da je uspešna turistička sezona uticala i na povećanje interesovanja za kupovinu nekretnina, kako u centru, tako i na periferiji Zlatibora, koji se tradicionalno smatra vazdušnom banjom.

Dok meštani dodaju da je zanimljivo poređenje sa obližnjim gradom Užice, gde su cene nekretnina trenutno nešto više nego na planini.

- Za kupce koji imaju finansijske mogućnosti upravo sada bik mogao biti dobar trenutak za kupovinu nekretnine na ovoj planini - zaključio je on.