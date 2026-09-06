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Uređenje malog kupatila često je prava mala borba između funkcionalnosti i nedostatka prostora. Potrebno je smestiti tuš ili kadu, lavabo, WC šolju, a mnogi bi voleli da imaju i bide. Problem je što za klasičan bide jednostavno često nema dovoljno mesta.

Upravo zato sve više ljudi bira praktičnu alternativu, bide tuš, odnosno malu ručnu prskalicu koja se postavlja odmah pored WC šolje. Ovo jednostavno rešenje godinama je popularno u Italiji i drugim delovima južne Evrope, a sada sve češće ulazi i u moderna kupatila širom Evrope. Najveća prednost je što pruža funkciju klasičnog bidea, ali gotovo uopšte ne zauzima prostor na podu.

Šta je bide tuš i kako funkcioniše?

Bide tuš je mali ručni tuš koji se postavlja pored WC šolje. Sastoji se od ručice sa dugmetom, fleksibilnog creva i odgovarajućeg priključka za vodu. Kod nekih sistema slavina i priključci mogu biti skriveni u zidu, pa je konačan izgled veoma diskretan.

Korišćenje je jednostavno. Nakon otvaranja ventila, pritiskom na dugme na ručici pušta se mlaz vode, a jačina se može prilagoditi prema potrebi. Kada se dugme otpusti, voda prestaje da teče.

Za razliku od klasičnog bidea, ovaj sistem ne zahteva dodatnu sanitarnu keramiku niti zauzima dragoceni prostor između WC šolje i ostalih elemenata u kupatilu.

Zašto je odličan za mala kupatila?

1. Zauzima gotovo nimalo prostora

Klasičan bide zahteva dodatno mesto na podu, što u malom kupatilu može biti ozbiljan problem. Bide tuš se postavlja na zid pored WC šolje i zauzima svega nekoliko centimetara. Zbog toga je posebno praktičan u malim kupatilima u kojima je svaki centimetar važan.

2. Jeftiniji je od klasičnog bidea

Osim što štedi prostor, bide tuš može biti i znatno povoljnije rešenje. Nije potrebno kupovati dodatnu WC keramiku, slavinu i sifon, niti praviti prostor za još jedan sanitarni element. Cena zavisi od modela i načina ugradnje, ali osnovni setovi mogu biti relativno pristupačni, posebno kada se ugrađuju tokom renoviranja kupatila.

3. Nije namenjen samo ličnoj higijeni

Iako mu je osnovna namena održavanje lične higijene, bide tuš može biti koristan i za druge kućne poslove. Može pomoći pri ispiranju WC šolje, pranju obuće, čišćenju kante ili posude za kućne ljubimce, kao i pri zalivanju ili ispiranju većih sobnih biljaka. Nekima je praktičan i za brzo punjenje kanti vodom.

4. Lakše je održavati kupatilo

Kada nema dodatne sanitarne keramike, ostaje više slobodnog prostora za čišćenje. Nema dodatnog postolja, sifona i spojeva oko kojih se mogu nakupljati kamenac i prljavština. Zbog toga malo kupatilo može da izgleda urednije i prostranije.

5. Može da smanji potrošnju toalet papira

Korišćenje vode za intimnu higijenu može smanjiti količinu toalet papira i vlažnih maramica koje se svakodnevno koriste. Osim što može biti praktičnije, ovo je i jedan od razloga zbog kojih se bide tuševi sve češće biraju kao alternativa klasičnom bideu.

Kada je najbolje ugraditi bide tuš?

Idealno vreme za ugradnju je tokom renoviranja kupatila, posebno ako se planira postavljanje novih cevi i keramike. Tada se priključak za vodu može predvideti na odgovarajućem mestu pored WC šolje, a instalacije mogu ostati skrivene u zidu.

Ako ne planirate veliko renoviranje, postoje i jednostavnija nadgradna rešenja koja se mogu povezati na postojeću instalaciju, u zavisnosti od rasporeda sanitarija i mogućnosti priključivanja.

Postoje i druga rešenja za one koji žele funkciju bidea bez dodatne sanitarije, poput bide sedišta ili WC šolja sa ugrađenom funkcijom pranja. Ona su obično skuplja i mogu zahtevati dodatne priključke, ali nude veći nivo komfora.

Jedna važna stvar koju ne treba zanemariti

Kod ručnih bide tuševa važno je pravilno koristiti ventil i pratiti uputstvo proizvođača. Nakon korišćenja, preporučljivo je zatvoriti dovod vode prema uputstvu za konkretan model, umesto da se računa samo na dugme na ručici. Crevo i spojevi ne bi trebalo da budu pod stalnim pritiskom ako proizvođač to ne predviđa, jer kvar na instalaciji može dovesti do curenja i neželjenog izlivanja vode.

Mali trik koji pravi veliku razliku