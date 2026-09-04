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Nekretnina koja se prodaje je, kako se navodi u oglasu, smeštena u najlepšem delu Krunske ulice.

- Prodaje se izuzetno svetao i luksuzno renoviran trosoban stan od 92 m2, smešten u najlepšem delu Krunske ulice, na četvrtom spratu zgrade sa liftom. Trostrano je orijentisan, što obezbeđuje obilje prirodne svetlosti tokom celog dana i pruža fantastičan, otvoren pogled. Visoki plafoni od 2,9 m dodatno naglašavaju osećaj prostranosti i elegancije - piše u oglasu objavljenom na sajtu Halooglasi.

Dodaje se i da je stan kompletno renoviran najkvalitetnijim materijalima i da ne zahteva nikakva ulaganja i odmah je useljiv.

- Prodaje se delimično namešten, a u cenu su uključeni ugradna kuhinja sa vrhunskom belom tehnikom, opremljen dnevni boravak i ostatak opreme po dogovoru. Zgrada poseduje zajednički parking za stanare, što je velika prednost u ovom delu grada. Ovo je idealna prilika za kupce koji traže spoj prestižne adrese, vrhunskog kvaliteta završnih radova, komfora i urbanog načina života. Uknjižena kvadratura stana je 89m2, dok stan mereno ima 92m2 - objašnjeno je u oglasu.

Potencijalnim kupcima se ističe da se radi o staroj gradnjii, da stan ima centralno grejanje, da se nalazi na četvrtom spratu u zgradi sa ukupno pet spratova.

1/15 Vidi galeriju Kompletno renoviran trosoban stan od 92 kvadratna metra u Krunskoj ulici na Vračanu prodaje se za 5.435 evra po kvadratu. Foto: Halooglasi/Divisnekretnine

Napominje se i da stan nije u kući, već u stambenoj zgradi, da je uknjižen i odmah useljiv. Ova nekretnina ima i terasu, klimu, kablovsku televiziju, telefon i interfon.

Kako piše u oglasu cena ove luksuzno uređene nekretnine je 500.000 evra, odnosno 5.435 evra po kvadratu.