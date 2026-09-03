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Kragujevački Šumadija sajam od danas je domaćin Šumadijskog sajma poljoprivrede, manifestacije koju po 22. put organizuje pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca. Naredna tri dana brojni proizvođači, distributeri i poljoprivrednici iz cele zemlje posetiocima će predstavljati prvenstveno poljoprivrednu mehanizaciju, ali i opremu i proizvode iz raznih oblasti poljoprivrede, kao i program posvećen stočarstvu.

Sajam je, u prisustvu izlagača, posetilaca, stručnjaka, predstavnika institucija i v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanje Lečića, svečano otvorio zamenik gradonačelnika, Dejan Ružić, istakavši da je ova manifestacija najveći skup agrara južno od Beograda što ima veliki značaj ne samo za Kragujevac, već i sve opštine u okolini.

- Ovo je najbolja platforma za promociju domaćih proizvoda, ali i prostor za usvajanje najnovijih naučnih i tehnoloških inovacija u agraru. Iako se Kragujevac ubrzano razvija kao centar informacionih tehnologija i moderne industrije, Grad ne zanemaruje tradiciju i značaj šumadijskog domaćina, rekao je Ružić.

Foto: Kurir/D.Đ.

Naglasivši da je poljoprivreda uvek bila nosilac Srbije, on je podsetio da Grad već duže vreme nastoji da raznim subvencijama podrži poljoprivrednike i da je u poslednjih pet godina za te potrebe, od nabavke mehanizacije do pokrivanja troškova osiguranja useva, uloženo oko 400 miliona dinara.

- Ova smotra agrara nije samo prodajnog i edukativnog karaktera. Na ovakvim manifestacijama ljudi razmenjuju iskustva, upoznaju se sa novim tehnologijama, načinima pripreme i obrade zemlje i svime što je bitno da bismo mogli da držimo korak sa Evropom. Naš krajnji cilj je sistemska revitalizacija sela radi njegovog očuvanja i stvaranja uslova da mlade porodice u njemu ostaju ili dolaze da žive, poručio je Ružić.

- Na Šumadijskom sajmu poljoprivrede već se 22 godine okuplja najbolje u Srbiji - i znanje i struka i upornost stoji iza svakog proizvoda koji stigne sa naših njiva i voćnjaka, štala i prerađivačkih pogona, istakao je Nemanja Lečić, direktor Uprave za agrarna plaćanja i dodao da je zadatak Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da bude uz srpskog poljoprivrednika, čuje njegove probleme i stvara uslove u kojima može od svog rada bolje da živi, više proizvodi i sigurnije planira budućnost svog gazdinstva.

Foto: Kurir/D.Đ.

Lečić je podsetio da je tokom poslednje dve godine poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Kragujevca država isplatila preko 2,8 milijardi dinara podsticaja i naglasio da ta podrška za cilj ima da poljoprivredniku pomogne u nabavci bolje opremu, modernizaciji proizvodnje, povećanju prinosa, kvaliteta i smanjenju troškova, a kao najbitnije, da bude konkurentniji.

- Naš posao nije samo da čuvamo srpsku poljoprivredu, naš posao je da je učinimo modernijom, produktivnijom i konkurentnijom, da naši proizvođači zarađuju više i da srpski proizvodi osvajaju nova tržišta, poručio je Lečić.

Foto: Kurir/D.Đ.