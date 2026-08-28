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Koliko stoke zaista ima u Grčkoj? Odgovor na naizgled jednostavno pitanje postao je deo velikog skandala sa evropskim poljoprivrednim subvencijama, nakon što su otkrivena ogromna neslaganja između različitih zvaničnih evidencija.

Grčki farmeri su tokom 2024. godine za subvencije Evropske unije prijavili desetine hiljada grla više nego što ih je, prema zvaničnoj statistici, bilo u zemlji, prenosi Forbes Crna Gora.

Posebno su zanimljivi podaci o kravama.

Šta su subvencije govorile, a šta stanje na terenu

Grčke vlasti su tokom 2024. isplatile evropske subvencije za oko 260.000 krava u laktaciji. Kako jedna takva krava uglavnom godišnje dobije jedno tele, samo na osnovu toga stočni fond trebalo je da dobije približno 260.000 novih grla.

Istovremeno je tokom godine za meso zaklano oko 70.000 goveda, za šta se takođe ostvaruje pravo na subvencije.

Procena grčkih uzgajivača je da se zbog starosti, bolesti ili pada produktivnosti godišnje iz stada ukloni još oko 20 odsto životinja.

Kada se svi ti podaci ukrste, računica pokazuje da je broj goveda u Grčkoj tokom 2024. trebalo da poraste za približno 70.000.

Dogodilo se upravo suprotno.

Broj goveda padao umesto da raste

Zvanična statistika ELSTAT-a pokazuje da je Grčka 2023. imala približno 640.000 goveda. Godinu dana kasnije bilo ih je oko 600.000, da bi 2025. njihov broj pao na svega 520.000.

Predsednik Udruženja stočara Kavale Nikos Dimopulos upozorava da bi razlika mogla biti čak i veća, između ostalog zato što je deo životinja zaklanih u Grčkoj mogao biti uvezen iz drugih zemalja.

Prema njegovim rečima, ne postoje dovoljno precizni podaci, dok vlasti obavljaju nasumične kontrole ili pokreću istrage nakon prijava.

Još veće neslaganje pojavljuje se kada se prebroje ovce i koze.

Prema ELSTAT-u, Grčka ih je tokom 2025. imala oko 8,8 miliona.

U državnom Integrisanom veterinarskom informacionom sistemu istovremeno ih je bilo registrovano čak 15,7 miliona.

Razlika između dve evidencije tako dostiže gotovo sedam miliona životinja.

Stručnjaci zbog toga upozoravaju da zemlji nedostaje pouzdan registar na osnovu kojeg bi mogla da se kontroliše isplata subvencija za stočarstvo.

Slučajevi stigli do evropskog tužilaštva

Neslaganja u broju životinja prijavljena su Kancelariji evropskog javnog tužioca (EPPO), koji već vodi desetine postupaka protiv ljudi osumnjičenih da su dobijali evropski novac za pašnjake koje nisu posedovali ili iznajmljivali, kao i za poljoprivredne aktivnosti koje nisu obavljali.

EPPO je u julu optužio 22 osobe, među kojima su i četvorica poslanika vladajuće Nove demokratije, u istrazi koja se odnosi na prevare sa poljoprivrednim subvencijama. Svi optuženi negiraju krivicu.

U dokumentima dostavljenim grčkom parlamentu navodi se i sumnja da su pojedini veterinari i zaposleni u nekadašnjoj agenciji OPEKEPE učestvovali u povećavanju broja životinja u evidencijama.

Jedan od slučajeva odnosi se na navodnu isplatu subvencija farmeru za više krava nego što ih je zaista posedovao. Prema dokumentaciji u koju je Politiko imao uvid, broj životinja prethodno je promenjen u zvaničnoj veterinarskoj bazi, čime je povećan i iznos subvencije za koji je mogao da konkuriše.

Ovce će ubuduće pratiti elektronski

Skandal je primorao grčke vlasti da najave strožu kontrolu stočnog fonda.

Jedna od novih mera biće elektronska identifikacija ovaca i koza pomoću posebnih kapsula koje životinje gutaju, takozvanih bolusa.

Pilot-program bi tokom ove godine trebalo da obuhvati farme sa više od 900 životinja, odnosno približno 700.000 ovaca i koza, a sistem bi potom trebalo postepeno da se proširuje.

Grčka je još u martu evropskim institucijama dostavila akcioni plan za sprečavanje nezakonite dodele poljoprivrednog novca.

Evropska komisija ocenjuje da je napravljen napredak, ali da posao još nije završen.

A jedan od prvih zadataka deluje prilično osnovno - utvrditi koliko krava, ovaca i koza Grčka zaista ima, pre nego što se za njih ponovo počnu isplaćivati evropske subvencije.