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Saobraćajne gužve u užem centru Zemuna mogle bi uskoro da postanu prošlost. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije (PDR) Ugrinovačke ulice, na potezu od saobraćajnice T-6 do Bulevara Mihajla Pupina.

Ovaj kapitalni projekat obuhvata površinu od 25,45 hektara, a njegov glavni cilj je drastično povećanje površina namenjenih za saobraćajnice, sa dosadašnjih 10,43 na čak 16,44 hektara. Planirano saobraćajno rešenje konačno će povezati dva magistralna pravca (saobraćajnicu T-6 i Bulevar Mihajla Pupina), čime će se tranzitni saobraćaj izmestiti iz ulica Cara Dušana i Glavne, i time trajno rasteretiti Staro jezgro Zemuna.

Proširenje na četiri kolovozne trake

Jedan od najvažnijih detalja ovog plana odnosi se na temeljnu rekonstrukciju i proširenje Ugrinovačke ulice i okolnog poteza (Nova 7, Vrtlarska i Nova 1).

Foto: Print screen / Nacrt PDR

Predviđeno je da se ova saobraćajnica proširi na ukupno četiri trake, po dve kolovozne trake u svakom smeru. Širina kolovoza iznosiće 2x7 metara, dok će u Ulici Nova 1 iznositi 2x6,5 metara. Proširenje postojećih ulica Ugrinovačke i Vrtlarske radiće se na južnoj strani.

Pored šireg kolovoza, savremeni poprečni profil ulice obuhvatiće središnji razdelni pojas, ivično zelenilo i obostrane trotoare. Duž celog poteza predviđeno je postavljanje pojačane javne rasvete, posebno na raskrsnicama i stajalištima, kao i izgradnja potpuno novog zatvorenog sistema kišne kanalizacije za odvodnjavanje površinskih voda, piše eKapija.

Mreža novih kružnih tokova

Kroz saobraćajni potez od Baranjske ulice do Bulevara Mihajla Pupina, planirana je izgradnja više raskrsnica sa punim programom veza. Da bi se saobraćaj ubrzao, projektovano je nekoliko modernih kružnih tokova na ključnim ukrštanjima:

Ukrštanje sa ulicama Bačka i Banatska

Ukrštanje sa Ivićevom i Bežanijskom ulicom

Ukrštanje u Ulici 22. oktobra

Spajanje Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Aleksandra Dubčeka

Takođe, planirane su klasične raskrsnice sa ulicama Filipa Višnjića, Rada Končara, Branka Pešića, Gornjogradskom i Novogradskom.

Foto: Beoinfo

Metro stanice, tramvaji i rešavanje parkinga

U obuhvatu ovog Plana detaljne regulacije nalazi se i deo trase planirane linije 2 beogradskog metroa (Depo Bežanija - Mirijevo). Planom su obuhvaćene nadzemne zone oko budućih metro stanica "Filipa Višnjića", "Stadion Zemun" i "Gradski park". Pored metroa, planira se i širenje tramvajske mreže u okviru Ulice Tošin bunar, dok je u Ivićevoj ulici ucrtana nova okretnica za tramvaje.

Kada je reč o parkiranju, na samoj magistralnoj saobraćajnici neće biti dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Potreban broj parking mesta moraće da se obezbedi u okviru pripadajućih parcela, dok je u Bloku 9 planirana izgradnja posebnog javnog parkinga sa orijentacionim kapacitetom od 60 mesta (ulaz i izlaz biće iz Ulice Nova 6).

Nova mreža biciklističkih staza

Projekat donosi odlične vesti i za bicikliste, s obzirom na to da je planirana razgranata mreža biciklističkih staza širine od 1,1 metar (jednosmerne) do 2,2 metra (dvosmerne):

Ulica Nova 1 : Dvosmerna staza sa zapadne strane.

: Dvosmerna staza sa zapadne strane. Vrtlarska : Delom dvosmerna prema Zemunskom parku, a nakon autobuskog stajališta prelazi na drugu stranu sve do Ivićeve ulice.

: Delom dvosmerna prema Zemunskom parku, a nakon autobuskog stajališta prelazi na drugu stranu sve do Ivićeve ulice. Ugrinovačka : Od Ivićeve do Novogradske planira se dvosmerna staza sa južne strane. Od Novogradske do Banatske predviđene su obostrano jednosmerne staze.

: Od Ivićeve do Novogradske planira se dvosmerna staza sa južne strane. Od Novogradske do Banatske predviđene su obostrano jednosmerne staze. Od Banatske do T-6 : Dvosmerna staza sa južne strane, koja u zoni kružnog toka prelazi na severnu.

: Dvosmerna staza sa južne strane, koja u zoni kružnog toka prelazi na severnu. Ostale ulice: Staze su planirane i u Ulici 22. oktobra (na južnoj strani) i Ulici Aleksandra Dubčeka (kombinovano istočna i zapadna strana, u zavisnosti od deonice).

Foto: Print screen / Nacrt PDR

Stambeno-poslovni kompleksi i nova ambulanta

Osim saobraćajne infrastrukture, plan definiše i razvoj mešovitih gradskih centara. Zbog toga su određene dve zone: zona više spratnosti u okolini planirane saobraćajnice Nova 1, i zona srednje spratnosti duž Ugrinovačke, Vrtlarske i 22. oktobra.

Očekuje se izgradnja ukupno 276.309 kvadratnih metara za mešovite centre, od čega će veći deo (oko 175.000 kvadrata) biti namenjen stanovanju, a oko 102.000 kvadrata za komercijalne sadržaje. Projekcije pokazuju da će u ovom delu Zemuna biti izgrađeno 2.111 novih stanova za oko 5.278 stanovnika, dok će se otvoriti mogućnost za preko 3.200 radnih mesta.

Za potrebe građana, u Bloku 17 je predviđena izgradnja depadansa primarne zdravstvene zaštite (ambulante) maksimalne bruto površine 800 kvadratnih metara.

Naručilac izrade ovog kapitalnog plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dok je obrađivač Urbanistički zavod Beograda. Svi zainteresovani građani Nacrt plana mogu pogledati na javnom uvidu do 2. oktobra.