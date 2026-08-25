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Kupovina stana na kredit za mnoge građane Srbije počinje od istog pitanja, kolika primanja su potrebna da bi banka odobrila željeni iznos. Kod nekretnina vrednih 100.000, 150.000 ili 200.000 evra razlika u potrebnoj plati može biti značajna, čak i kada se kredit uzima na najduži mogući rok.

Banke, ipak, prilikom procene kreditne sposobnosti ne posmatraju samo visinu zarade. U obzir se uzimaju i postojeća zaduženja, kreditne kartice, tip zaposlenja, kao i druge finansijske obaveze. Ako se pretpostavi da kupac ima 20 odsto učešća, da kredit otplaćuje 30 godina i da nema druga zaduženja, može se napraviti okvirna računica.

Za stan od 100.000 evra potrebna plata od oko 110.000 dinara

Kod nekretnine vredne 100.000 evra, kupac bi morao da obezbedi 20.000 evra za učešće, dok bi preostalih 80.000 evra bilo finansirano stambenim kreditom.

Prema računici Kreditnog savetnika, za kredit od 80.000 evra, uz rok otplate od 30 godina i bez drugih zaduženja, potrebna mesečna zarada iznosila bi približno 110.000 dinara.

Za nekretninu od 150.000 evra plata mora biti oko 135.000 dinara

Sa povećanjem vrednosti nekretnine raste i potreban prihod. Za stan od 150.000 evra, kupac bi trebalo da obezbedi 30.000 evra učešća, dok bi iznos stambenog kredita bio oko 120.000 evra.

U tom slučaju, prema istoj računici, procenjena minimalna mesečna zarada iznosila bi oko 135.000 dinara.

Za stan od 200.000 evra potrebno oko 180.000 dinara mesečno

Kod nekretnine vredne 200.000 evra potreban je znatno veći finansijski kapacitet. Učešće od 20 odsto iznosilo bi 40.000 evra, dok bi kupac od banke pozajmio oko 160.000 evra.

Za kredit tog iznosa, koji bi se otplaćivao 30 godina i pod pretpostavkom da kupac nema druga zaduženja, potrebna mesečna zarada procenjuje se na oko 180.000 dinara.

Sve navedene iznose ipak treba posmatrati kao okvirne, jer konačna odluka banke zavisi od konkretnih uslova kredita, kamatne stope, visine primanja i postojećih finansijskih obaveza klijenta.

Zajednička primanja mogu povećati kreditnu sposobnost

U situaciji kada pojedinačna zarada nije dovoljna za željeni iznos kredita, jedna od mogućnosti jeste solidarno dužništvo, odnosno udruživanje primanja. Partner, član porodice ili druga osoba može biti solidarni dužnik, čime banka prilikom procene uzima u obzir zajedničke prihode i obaveze.

Na ovaj način kupci koji pojedinačno imaju niža primanja mogu povećati svoju kreditnu sposobnost. Ipak, učešće i dalje mora biti obezbeđeno u skladu sa vrednošću nekretnine i uslovima konkretne banke.

Zato je pre odluke o kupovini važno proveriti koliki maksimalni kredit banka može da odobri i kolika bi bila mesečna rata. Razlike u uslovima koje nude banke mogu uticati i na ukupan iznos kredita koji kupac može da dobije.