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Neki od nas imaju sreće pa im kuća iz snova postane stvarnost, dok se većina nas zadovolji maštanjem. Ali postoji i treća opcija, najgora – kad vam se kuća iz snova pretvori u kuću iz noćne more.

Upravo se tako nešto dogodilo Džonu G. Bonomiju mlađem, penzionisanom advokatu iz Njujorka. On je, naime, krajem 2021. godine za luksuznu kuću na Kejp Kodu (Cape Cod) platio 5,5 miliona dolara, što je bila i puna tražena cena. Problem je bio u tome što se kuća nalazila na vrhu obalske litice, koja je ubrzano nestajala pod uticajem erozije. Nekoliko godina kasnije Bonomi je bio primoran da sruši kuću kako ne bi završila u okeanu, a zemljište je procenjeno na samo 385.000 dolara.

Tužba protiv banke i tvrdnje o psihozi

Bonomi se nakon toga odlučio na očajnički potez i tužio je JPMorgan Chase, banku koja mu je odobrila kredit za kupovinu kuće, tvrdeći da mu taj kredit uopšte nije smeo biti odobren, prenosi portal WBUR. U tužbi tvrdi da je u trenutku potpisivanja hipoteke bio u stanju „nekontrolisane manične psihoze“ i da je banka "neprihvatljivo iskoristila njegovo stanje".

Reč je o kući u Velflitu (Wellfleet) u Masačusetsu, površine oko 5.150 kvadratnih metara. Bonomi ju je kupio u novembru 2021. za 5,5 miliona dolara. Međutim, erozija je već tada ozbiljno ugrožavala nekretninu.

„U vreme sklapanja hipoteke bilo je dobro poznato da erozija predstavlja egzistencijalnu pretnju domu, smeštenom nekoliko metara od ivice peščane litice“, navodi se u tužbi.

Ignorisanje rizika i pad vrednosti

Bonomijevi advokati ističu nekoliko ključnih argumenata:

Očigledan rizik: Tvrde da „nijedna racionalna osoba“ koja bi obavila čak i običnu Google pretragu ne bi kupila tu nekretninu po punoj traženoj ceni, upravo zbog njenog položaja na ivici litice.

Neuspešna prodaja: Bonomi je u oktobru 2023. kuću pokušao da proda za 4,5 miliona dolara (milion manje nego što ju je platio), ali nije pronašao kupca koji bi preuzeo taj rizik.

Rušenje i gubitak vrednosti: U februaru 2025. kuća je srušena jer je pretila realna opasnost da završi u okeanu. Zemljište je do decembra 2025. izgubilo gotovo svu vrednost i procenjeno je na 385.000 dolara.

Prikrivanje stanja i pravni izazovi

Prema tužbi, Bonomi je krajem 2021. godine saznao da će biti primoran da ode u prevremenu penziju, pa je kuća već tad za njega postala pretežak teret.

- Tipično za osobe koje prolaze kroz maničnu epizodu, tužilac nikome u svojoj porodici, svojim lekarima ni prijateljima nije rekao kada je odlučio da da ponudu za nekretninu u punoj traženoj ceni - stoji u tužbi.

Bonomi je imao dijagnozu bipolarnog poremećaja od 2009. godine, a advokati tvrde da je JPMorgan Chase znao za njegovo stanje ili ga "namerno izbegavao da prizna“. On od banke sada traži poništenje hipoteke i zadužnice u iznosu od 3,85 miliona dolara, uz kamate, naknadu štete i advokatske troškove, kao i suđenje pred porotom.

Odgovor banke i stav struke

Banka odbacuje njegove tvrdnje. U odgovoru iz maja 2026. JPMorgan Chase navodi: „U meri u kojoj je odgovor potreban, Chase poriče navode sadržane u tužbi i prepušta tužiocu da ih dokaže.“ Portparol banke je odbio da dodatno komentariše slučaj.

Slučaj je pravno veoma složen. Sama činjenica da osoba ima dijagnostikovan bipolarni poremećaj ne znači automatski da su njeni ugovori nevažeći. Bonomi mora da dokaže da u trenutku potpisivanja nije imao potrebnu sposobnost i da je banka to znala.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je nakon kupovine gotovo tri godine uredno plaćao hipoteku (više od 21.000 dolara mesečno) pre nego što je prestao sa plaćanjem.

Psihijatrijski stručnjak Eni Harper sa Univerziteta Jejl (Yale) izjavila je za Boston Globe da osobe u maničnoj epizodi zaista mogu da potroše izuzetno velike iznose novca:

- Pitanje je kompleksno. Za mene je možda još važnije pitanje kako možemo da postavimo sisteme koji mogu da smanje dubinu finansijske katastrofe koja može da se dogodi u takvoj situaciji.