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Svake godine pred grejnu sezonu hiljade domaćinstava u Srbiji suočava se sa istom, najskupljom dilemom, u šta uložiti novac da bi kuća bila topla, a računi podnošljivi? Na tronu najpopularnijih sistema grejanja trenutno se vode oštre bitke između kotlova na pelet i toplotnih pumpi.

Iako vam prodavci obećavaju mnogo za oba sistema, istina je da ne postoji jedno univerzalno rešenje. Ono što je spas za vašeg komšiju, za vas može biti finansijska katastrofa.

Grejanje na pelet: Ekonomičan start, ali uz ozbiljan fizički rad

Pelet je godinama bio apsolutni hit u Srbiji. Kotao na pelet funkcioniše po principu sagorevanja presovane drvne mase, a proces je znatno automatizovaniji u odnosu na klasično grejanje na drva ili ugalj.

Zašto ga ljudi biraju?

Niža početna investicija: Prelazak na pelet, kupovina kotla i ugradnja, prosečno košta između 2.000 i 4.000 evra, što je znatno jeftinije od toplotne pumpe.

Kotlovi na pelet postižu visoke temperature vode u sistemu, što znači da savršeno funkcionišu sa vašim starim, tučanim ili aluminijumskim radijatorima.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Glavne mane i skriveni troškovi

Cena peleta je izuzetno podložna šokovima na tržištu, prethodnih godina išla je od 200 do preko 400 evra po toni. Prosečnoj kući treba od 3 do 6 tona godišnje. Pored toga, pelet zahteva suv prostor za skladištenje, a vi postajete "rob" svog kotla, morate redovno da ga dopunjujete džakovima od 15 kilograma, čistite pepeo i održavate ložište.

Toplotna pumpa: Niski računi, ali uz jedan veliki uslov

Toplotne pumpe su tehnološki hit koji energiju za grejanje crpi iz spoljašnjeg vazduha uz minimalnu potrošnju struje.

Zašto je toplotna pumpa sve češći izbor?

Nestvarno niski mesečni računi: Zbog visokog koeficijenta korisnosti (COP), na 1 kW utrošene električne energije, pumpa daje i do 4 kW toplotne energije. Mesečni računi mogu biti i do tri puta manji u poređenju sa peletom ili strujnim kotlom.

Nema loženja, pepela, prašine niti skladištenja ogreva. Sistem se kontroliše preko aplikacije na telefonu, a toplotna pumpa leti može i da hladi vaš dom.

Glavne mane

Najveća prepreka je početna investicija. Kvalitetan sistem sa ugradnjom retko košta ispod 5.000 do 8.000 evra. Takođe, spoljna jedinica može stvarati određenu buku, pa se mora pažljivo pozicionirati.

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Detalj koji vam majstori prećutkuju: Izolacija menja sve

Toplotna pumpa je takozvani "niskotemperaturni sistem". Ona daje najbolje rezultate i najmanje troši kada vodu greje do 35-45 stepeni, a to je moguće isključivo ako imate podno grejanje i odličnu termoizolaciju. Ako toplotnu pumpu vežete na stare radijatore u neizolovanoj kući, ona će morati da greje vodu na 60+ stepeni, radiće pod maksimalnim opterećenjem, trošiće ogromne količine skupe struje, a zimi vam i dalje neće biti dovoljno toplo.

Konačna presuda: Šta izabrati?

Konačna računica zavisi isključivo od stanja vašeg objekta:

Birajte toplotnu pumpu ako : Gradite novu kuću, radite potpunu adaptaciju, imate odličnu PVC/ALU stolariju, stiropor od minimum 10 cm i planirate ugradnju podnog grejanja. Investicija će vam se kroz niske račune isplatiti za 5 do 7 godina, a komfor je neprocenjiv.

: Gradite novu kuću, radite potpunu adaptaciju, imate odličnu PVC/ALU stolariju, stiropor od minimum 10 cm i planirate ugradnju podnog grejanja. Investicija će vam se kroz niske račune isplatiti za 5 do 7 godina, a komfor je neprocenjiv. Birajte pelet ako: Živite u starijoj kući sa lošijom izolacijom i već imate razvedenu mrežu klasičnih radijatora. Investicija u toplotnu pumpu i kompletno lupanje podova zbog podnog grejanja u ovakvoj situaciji bi bila preskupa, često preko 15.000 evra, pa je pelet daleko razumnije i isplativije rešenje.