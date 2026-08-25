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Prosečna zarada u Srbiji za jun 2026. godine iznosila je 166.123 dinara bruto, dok je prosečna neto zarada, odnosno zarada bez poreza i doprinosa, iznosila 120.401 dinar ili oko 1.026 evra.

Medijalna neto zarada za jun 2026. godine iznosila je 94.281 dinar.

Prema podacima, prosečna bruto zarada u periodu januar-jun 2026. godine bila je za 11,3 odsto nominalno, odnosno 8,2 odsto realno veća nego u istom periodu prošle godine. Prosečna neto zarada u istom periodu porasla je za 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,4 odsto realno.

U odnosu na jun 2025. godine, prosečna bruto zarada u junu ove godine nominalno je veća za 12,3 odsto, a realno za 9,3 odsto. Prosečna neto zarada porasla je za 12,4 odsto nominalno, odnosno 9,4 odsto realno.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je dobra vest što je prosečna junska neto plata dostigla 120.401 dinar, odnosno 1.026 evra. On je u Skupštini Srbije rekao da je junska plata ove godine, u poređenju sa platom iz juna prošle godine, nominalno veća za 12,4 odsto, a realno za 9,4 odsto.