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Poreska uprava objavila je poreski kalendar za septembar 2026. godine. Prve obaveze dospevaju na naplatu u ponedeljak 7. septembra.

7.9.2026.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za avgust mesec i uplata sredstava.

10.9.2026.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15.9.2026.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec avgust.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. avgusta na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec avgust, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize.

30.9.2026.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za avgust.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 01. do 15. septembra na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

*Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera se na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.